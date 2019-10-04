Далгатова назвала волнительным стартовый поединок на ЧМ по боксу в Улан-Удэ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россиянка Саадат Далгатова назвала волнительным свой стартовый бой на чемпионате мира по боксу, который проходит в Улан-Удэ. Слова 30-летней россиянки ТАСС предоставила пресс-служба турнира.

В пятницу Далгатова одержала победу над представительницей Монголии Эрденетуей Энхбаатар и вышла в 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 69 кг.

"Бой был волнительным, - сказала Далгатова. - Но первого раунда мне хватило, чтобы адаптироваться. Я не видела поединков соперницы, мы раньше с ней не встречались, но я изучила ее уже в ринге".

В 1/8 финала Далгатова 9 октября встретится с немкой Надин Апетц.

Далгатова является серебряным призером чемпионата мира 2014 года и бронзовым призером чемпионата Европы - 2016.