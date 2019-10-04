Борзаковский: Акименко и Иванюк показали фантастические прыжки в финале ЧМ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены Михаил Акименко и Илья Иванюк показали фантастические прыжки в финале чемпионата мира, который проходит в Дохе. Такое мнение ТАСС по телефону высказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

В пятницу Акименко завоевал серебряную медаль чемпионата мира в прыжках в высоту, Иванюк - бронзовую. Чемпионом мира во второй раз подряд стал Мутаз Эсса Баршим из Катара.

"Сегодня в секторе была настоящая сказка, великолепный спортивный спектакль, где одними из главных героев были наши ребята, то, что они сегодня показали, это фантастика, оба сумели выступить по максимуму, побили свои личные рекорды. Испытываю ли я разочарование от того, что мы остались без золота? Нет, сегодня Баршиму суждено было стать чемпионом мира, он им стал. Я же хочу от всей души сказать большое спасибо Евгению Петровичу Загорулько (тренер Акименко - прим. ТАСС) и Александру Станиславовичу Мухину (тренер Иванюка - прим. ТАСС), которые великолепно подготовили своих спортсменов к главному старту года", - сказал Борзаковский.

В активе российских атлетов пять медалей на чемпионате в Дохе: две золотые, две серебряные и одна бронзовая. Золото на счету Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту), серебро завоевали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами) и Акименко, бронзовая награда в активе Иванюка.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.