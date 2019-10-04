Акименко завоевал серебро ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту, Иванюк - бронзу

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Россиянин Михаил Акименко завоевал серебряную награду чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту. Соревнования проходят в Дохе.

23-летний россиянин показал результат 2,35 м. Золото мирового первенства завоевал Мутаз Эсса Баршим из Катара, преодолевший планку на высоте 2,37 м. Бронза досталась еще одному российскому спортсмену, 26-летнему Илье Иванюку, показавшему результат 2,35 м, но уступившему Акименко по количеству попыток. Российские спортсмены, которые выступали в нейтральном статусе, установили личные рекорды.

Акименко является чемпионом мира среди юниоров (2014), бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров (2013) и чемпионом России в помещении (2019). Иванюк - серебряный призер Европейских игр (2019), бронзовый призер чемпионата Европы (2018), чемпион Европы среди молодежи (2015). На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2017 году в Лондоне, серебро завоевал россиянин Данил Лысенко, также выступавший в нейтральном статусе.

28-летний Баршим стал первым спортсменом в истории, сумевшим выиграть два чемпионата мира подряд в прыжках в высоту. Катарец является серебряным (2016) и бронзовым (2012) призером Олимпийских игр, также в его активе серебро мирового первенства 2013 года в Москве.

Для российских спортсменов, выступающих на чемпионате мира в нейтральном статусе, эти медали стали четвертой и пятой на нынешнем турнире. Ранее обладательницами золотых наград стали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене, серебро завоевал Сергей Шубенков в беге на дистанции 110 метров с барьерами. В медальном зачете чемпионата мира в Дохе первое место занимает сборная США, в активе которой 21 медаль (девять золотых, девять серебряных, три бронзовые), второй идет команда Китая (3-3-3), третьей - Кении (3-0-2).

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.