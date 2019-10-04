Церемония награждения российских призеров ЧМ в прыжках в высоту перенесена на субботу

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Церемонию награждения призеров чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту перенесли на субботу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В пятницу золото в прыжках в высоту во второй раз подряд завоевал Мутаз Эсса Баршим из Катара (2,37 м), вторым стал россиянин Михаил Акименко (2,35 м), бронза досталась его соотечественнику Илье Иванюку (2,35 м).
Церемония награждения спортсменов должна была состояться сразу после завершения соревнований, но когда мероприятие началось, стадион уже почти полностью был пуст. Оргкомитет турнира принял решение перенести ее на 5 октября. В связи с этим российским спортсменам пришлось поменять билеты в Москву на другой день.
В активе российских атлетов пять медалей на чемпионате в Дохе: две золотые, две серебряные и одна бронзовая. Золото на счету Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту), серебро завоевали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами) и Акименко, бронзовая награда в активе Иванюка.
Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.