Церемония награждения российских призеров ЧМ в прыжках в высоту перенесена на субботу

В пятницу золото в прыжках в высоту во второй раз подряд завоевал Мутаз Эсса Баршим из Катара (2,37 м), вторым стал россиянин Михаил Акименко (2,35 м), бронза досталась его соотечественнику Илье Иванюку (2,35 м).

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Церемонию награждения призеров чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту перенесли на субботу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония награждения спортсменов должна была состояться сразу после завершения соревнований, но когда мероприятие началось, стадион уже почти полностью был пуст. Оргкомитет турнира принял решение перенести ее на 5 октября. В связи с этим российским спортсменам пришлось поменять билеты в Москву на другой день.

В активе российских атлетов пять медалей на чемпионате в Дохе: две золотые, две серебряные и одна бронзовая. Золото на счету Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту), серебро завоевали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами) и Акименко, бронзовая награда в активе Иванюка.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.