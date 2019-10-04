Прыгун в высоту Акименко уверен, что отсутствие тренера помешало ему побороться за золото

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Михаил Акименко считает, что отсутствие в Дохе личного тренера Евгения Загорулько помешало ему побороться с Мутазом Баршимом за золото чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

23-летний россиянин показал результат 2,35 м. Баршим, выступавший на домашнем чемпионате мира, преодолел планку на высоте 2,37 м. Бронза досталась еще одному российскому спортсмену - 26-летнему Илье Иванюку, показавшему результат 2,35 м, но уступившему Акименко по количеству попыток. Российские легкоатлеты, которые выступали в нейтральном статусе, установили личные рекорды.

Загорулько не смог присутствовать на чемпионате мира, так как не получил допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). "Я мог бы взять 2,37 м, но для этого мне надо было делать так, как говорит тренер, - сказал Акименко. - Его сегодня сильно не хватало, с ним можно было бы прыгать намного лучше".

Для Акименко чемпионат мира стал первым международным стартом за четыре года. Сейчас он тренируется в Москве, а начинал карьеру в Прохладном, где занимался в одном манеже вместе с трехкратной чемпионкой мира Марией Ласицкене. "В то время, когда я был третьим на юношеском чемпионате России, она уже выиграла юношескую Олимпиаду. В Прохладном ее все знают и уважают", - сказал он.

В Москву Акименко переехал в 2013 году и сначала успешно выступал в беге на 110 м с барьерами. Победителем и трехкратным призером чемпионатов мира в этой дисциплине является его соотечественник Сергей Шубенков. "Кто круче: Ласицкене или Шубенков? Думаю, Маша", - заявил спортсмен.