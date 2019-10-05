Катар едва не лишился золота. Акименко и Иванюк стали призерами в прыжках в высоту на ЧМ

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены в восьмой день чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе завоевали три медали - два серебра и одну бронзу. Михаил Акименко в прыжках в высоту занял второе место, а его соотечественник Илья Иванюк - третье, в спортивной ходьбе на 20 км серебряным призером стал Василий Мизинов. Каждая из этих наград была завоевана в упорной и красивой борьбе. Первыми в пятницу в бой вступили прыгуны в высоту. Акименко и Иванюк считались фаворитами соревнований, поэтому их медали неожиданностью не стали. Куда больше удивил катарец Мутаз Эсса Баршим, который по причине травмы в этом сезоне демонстрировал слабые для себя результаты.

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Уже во время соревнований показалось, что ему не удастся защитить свой титул, завоеванный два года назад. Было заметно, что на начальных высотах каждая из попыток давалась ему тяжело. Дело дошло до двух ошибок на высоте 2,33 м, Баршим рисковал проиграть борьбу за медали, но именно в этот момент важную роль сыграла поддержка домашней публики. Первый аншлаг Международный стадион Халифа, который является главной ареной чемпионата мира, в пятницу был заполнен под завязку. Произошло это впервые с момента начала турнира. Чтобы вместить всех желающих, организатором даже пришлось убрать часть баннеров с одной из центральных трибун, которые закрывали пустующие кресла в предыдущие дни соревнований. Горячая поддержка зрителей в итоге окрылила Баршима. 28-летний спортсмен взял 2,33 м, а следом с первых попыток покорил планку на высоте 2,35 м и 2,37 м. Совершая каждый из прыжков, он давал понять, что готов брать еще большие высоты. Это ему по ходу карьеры неоднократно удавалось: именно катарцу принадлежит результат 2,43 м, что на два сантиметра превосходит рекорда мира, установленный в 1993 году кубинцем Хавьером Сотомайором.

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Справиться с поймавшим кураж Баршимом российским прыгунам оказалось не под силу, особенно с учетом того, что оба планку на высоте 2,35 м взяли впервые в карьере. После окончания соревнований Акименко отметил, что был готов прыгать выше, но отсутствие на стадионе личного тренера Евгения Загорулько не позволило ему должным образом настроиться. Загорулько не смог присутствовать на чемпионате мира, так как не получил допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). "Я мог бы взять 2,37 м, но для этого мне надо было делать так, как говорит тренер, - сказал Акименко. - Его сегодня сильно не хватало, с ним можно было бы прыгать намного лучше". При этом выступление Баршима стало для серебряного призера настоящим сюрпризом. "После того, как он прыгнул 2,37 м, я понимал, что если все сделаю правильно, как говорил мой тренер Евгений Петрович Загорулько, то смогу перепрыгнуть, но я ошибся", - сказал Акименко, для которого чемпионат мира в Дохе стал первым за четыре года международным стартом. Допуск к турниру он получил около месяца назад, когда уже отчаялся ждать приглашения и готовился к завершению сезона.

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Откровением выступление Баршима стало и для Иванюка, который уступил Акименко только по числу попыток. "Вероятно, ему помогли трибуны. Три недели назад белорус Максим Недосеков в Минске прыгнул 2,35 м при родных трибунах. Там поддержка была будь здоров, как и у Баршима здесь, так что, вероятно, родные трибуны творят чудеса", - отметил Иванюк. Отложенная награда Церемония награждения призеров должна была пройти после окончания соревнований. Однако произошел парадоксальный случай: вся многотысячная зрительская аудитория, которая так горячо поддерживала своего героя, к моменту ее начала покинула стадион. Когда спортсмены вышли на награждение, на трибунах уже почти никого не осталось. Это заставило организаторов перенести церемонию на субботу.

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Из-за этого российским спортсменам пришлось в срочном порядке поменять билеты в Москву на другой день, так как изначально их вылет был запланирован на 5 октября. "Теперь я пропускаю самолет, хотя уже хочется свалить отсюда быстрее, - посетовал Акименко. - Тут жарко, что здесь делать? Хочется уже отдохнуть в кругу семьи, а то скоро сборы начнутся". 23-летний спортсмен после успешного выступления нацелен на медаль Олимпийских игр 2020 года в Токио. Однако его немного пугает, что российских спортсменов из-за очередного допингового скандала могут не допустить к Играм. В этом он солидарен с трехкратной чемпионкой мира Марией Ласицкене. Не нравится спортсменам не только жара в Катаре, от которой особенно страдает Иванюк, но и необходимость выступать на чемпионате мира в нейтральном статусе. Поскольку отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все еще действует, легкоатлеты продолжают выступать на международных турнирах без национальной атрибутики.

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"Мы как будто приехали сюда на хороший коммерческий старт, выступаем в нейтральной форме, - сказал Иванюк. - Сейчас у меня будут Всемирные военные игры, там я смогу выступать под российским флагом, что подстегивает и добавляет ответственности. Здесь ты выступаешь сам за себя, от нас государство ничего не требует - выходим и выступаем, если не смогли показать хорошие результаты, то особых вопросов нет. Мы вроде команда, а официально ей не являемся, вот такая ерунда". Дисквалификации национальной федерации длится с ноября 2015 года. "По этой причине на стадионе мы так праздновали медали: я был с номером, Миша [Акименко] - с майкой в руках. После этого еще искупались яме с водой, освежились от этой жары в Дохе. Сейчас соревнуются ходоки - бедные ребята, я на улице могу пробыть не более 10 минут, а им около двух часов по такой погоде идти", - отметил он. Жара пошла на пользу Иванюк оказался прав - спортивная ходьба на 20 км, которая стартовала ближе к полуночи, действительно получилась очень непростым испытанием для участников. Марафонцы и ходоки по ходу чемпионата мира неоднократно ругали организаторов чемпионата мира за неуважительное уважение к ним, поскольку соревноваться они вынуждены на набережной города при высокой температуре воздуха и повышенной влажности, а не на кондиционированном стадионе, как другие легкоатлеты.

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Однако именно такая погода сыграла на руку Мизинову. 21-летний спортсмен преодолел 20 км за 1 час 26 минут 49 секунд. Победу одержал японец Тосикадзу Яманиси (1.26,34), бронзовым призером стал швед Персеус Карлстрём (1.27,00). Несмотря на ночное время, соревнования в Дохе проходили при температуре выше 30 градусов тепла и повышенной влажности воздуха. "Да, я в рейтинге девятый, но на него не надо было ориентироваться, потому что у нас все лучшие результаты показываются при хороших погодных условиях. Тут же выигрывает не самый быстрый, а тот, кто дружит с головой и более выносливый. Не я с соперниками справился, а погода взяла верх над ними", - сказал Мизинов.

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"Главное было не начинать быстро. Нельзя и добавлять по ходу, надо все делать плавно. Я старался так и идти, особенно после поворотов, чтобы не было перепада в расходовании сил", - подчеркнул он. Российский легкоатлет отметил, что перед стартом написал на стельке обуви, в которой он вышел на старт, пожелание занять место с первого по третье. "Этот обряд должен был внушить, что у меня все получится. Я себе на стельке написал пожелание занять место с первого по третье и показать определенный результат. Однако результат указал космический, который соответствует 18 километру дистанции, так что со временем немного не угадал", - поделился Мизинов. Мировой рекорд Для российских спортсменов эта медаль стала шестой на нынешнем чемпионате мира. В медальном зачете первое место занимает сборная США, в активе которой 21 медаль (девять золотых, девять серебряных, три бронзовые), второй идет команда Китая (3-3-3), третьей - сборная Кении (3-0-2). Помимо заработанного золота, американка Далайла Мухаммад в пятницу обновила собственный рекорд мира в беге на 400 м с барьерами. 29-летняя спортсменка показала результат 52,16 секунды. Второй стала американка Сидни Маклафлин (52,23), третьей - представительница Ямайки Рашелл Клейтон (53,74). Предыдущее достижение она установила на чемпионате США в июле 2019 года, пробежав за 52,20 секунды. До этого рекорд принадлежал россиянке Юлии Печенкиной, которая в 2003 году показала время 52,34 секунды. Также в восьмой день чемпионата мира разыгрывались медали в метании диска среди женщин. Победу одержала кубинская спортсменка Яйме Перес. Кенийский спортсмен Консеслус Кипруто завоевал золотую награду чемпионата мира в беге на 3000 м с барьерами, а представитель Багамских островов Стивен Гардинер стал лучшим на дистанции 400 м. Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, которые выступают в нейтральном статусе.