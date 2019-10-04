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ЧМ по легкой атлетике

Прыгун Иванюк считает, что катарцу Баршиму на ЧМ помогли победить родные трибуны

Россиянин занял третье место, проиграв хозяину соревнований два сантиметра
Илья Иванюк Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Илья Иванюк
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк считает, что катарец Мутаз Эсса Баршим смог одержать победу на домашнем чемпионате мира благодаря поддержке трибун. Об этом спортсмен сказал журналистам после окончания соревнований.

26-летний Илья Иванюк показал результат 2,35 м и занял третье место, уступив соотечественнику Михаилу Акименко по количеству попыток. Золото мирового первенства завоевал катарец Баршим, преодолевший планку на высоте 2,37 м.

"Для меня выступление Мутаза [Баршима] стало сюрпризом, - сказал Иванюк. - Я видел его сезон, как он выступает на соревнованиях, не думал, что у него получится набрать такую форму после травмы. Он меня приятно удивил".

"Помогли ли ему трибуны? Все может быть. Три недели назад Максим Недосеков в Минске прыгнул 2,35 м при родных трибунах. Там поддержка была будь здоров, как и у Баршима здесь, так что, вероятно, родные трибуны творят чудеса", - добавил он.

Иванюк и Акименко, которые выступали в нейтральном статусе, установили личные рекорды. Соревнования в Дохе завершатся 6 октября.

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