Россиянин Мизинов завоевал серебро чемпионата мира по легкой атлетике в ходьбе на 20 км

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Российский спортсмен Василий Мизинов завоевал серебряную награду чемпионата мира по легкой атлетике в ходьбе на 20 км. Соревнования проходят в Дохе.
21-летний спортсмен показал результат 1 час 26 минут 49 секунд. Победу одержал японец Тосикадзу Яманиси (1.26,34), бронзовым призером стал швед Персеус Карлстрём (1.27,00).
Мизинов впервые завоевал медаль чемпионата мира. Россиянин является бронзовым призером чемпионата Европы, а также обладателем золотой награды первенства Европы среди легкоатлетов не старше 23 лет. 23-летний Яманиси является победителем Универсиады (2017) и чемпионата мира среди спортсменов не старше 18 лет.
Для российских спортсменов, выступающих на чемпионате мира в нейтральном статусе, эта медаль - шестая на нынешнем турнире. Ранее обладательницами золотых наград стали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене, серебро завоевали Сергей Шубенков в беге на дистанции 110 м с барьерами и Михаил Акименко в прыжках в высоту, бронза досталась прыгуну в высоту Илье Иванюку. В медальном зачете чемпионата мира в Дохе первое место занимает сборная США, в активе которой 21 медаль (девять золотых, девять серебряных, три бронзовые), второй идет команда Китая (3-3-3), третьей - сборная Кении (3-0-2).
Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|9
|9
|3
|21
|2
|Китай
|3
|3
|3
|9
|3
|Кения
|3
|0
|2
|5
|4
|Ямайка
|2
|3
|2
|7
|5
|Команда нейтральных атлетов
|2
|3
|1
|6
|6
|Великобритания
|2
|1
|0
|3
|7
|Япония
|2
|0
|0
|2
|8
|Эфиопия
|1
|3
|0
|4
|9
|Польша
|1
|1
|2
|4
|10
|Бахрейн
|1
|1
|1
|3
|10
|Куба
|1
|1
|1
|3
|10
|Швеция
|1
|1
|1
|3