Россиянин Мизинов завоевал серебро чемпионата мира по легкой атлетике в ходьбе на 20 км

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Российский спортсмен Василий Мизинов завоевал серебряную награду чемпионата мира по легкой атлетике в ходьбе на 20 км. Соревнования проходят в Дохе.

21-летний спортсмен показал результат 1 час 26 минут 49 секунд. Победу одержал японец Тосикадзу Яманиси (1.26,34), бронзовым призером стал швед Персеус Карлстрём (1.27,00).

Мизинов впервые завоевал медаль чемпионата мира. Россиянин является бронзовым призером чемпионата Европы, а также обладателем золотой награды первенства Европы среди легкоатлетов не старше 23 лет. 23-летний Яманиси является победителем Универсиады (2017) и чемпионата мира среди спортсменов не старше 18 лет.

Для российских спортсменов, выступающих на чемпионате мира в нейтральном статусе, эта медаль - шестая на нынешнем турнире. Ранее обладательницами золотых наград стали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене, серебро завоевали Сергей Шубенков в беге на дистанции 110 м с барьерами и Михаил Акименко в прыжках в высоту, бронза досталась прыгуну в высоту Илье Иванюку. В медальном зачете чемпионата мира в Дохе первое место занимает сборная США, в активе которой 21 медаль (девять золотых, девять серебряных, три бронзовые), второй идет команда Китая (3-3-3), третьей - сборная Кении (3-0-2).

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.