Ходок Мизинов считает, что жара в Дохе помогла ему завоевать серебро чемпионата мира

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Российский ходок Василий Мизинов считает, что тяжелые погодные условия во время захода на 20 км на чемпионате мира в Дохе устранили ряд его основных конкурентов, это помогло завоевать серебряную медаль. Таким мнением он поделился с журналистами после окончания соревнований.

21-летний спортсмен преодолел 20 км за 1 час 26 минут 49 секунд. Победу одержал японец Тосикадзу Яманиси (1.26,34), бронзовым призером стал швед Персеус Карлстрём (1.27,00). Несмотря на ночное время, соревнования в Дохе проходили при температуре выше 30 градусов тепла и повышенной влажности воздуха.

"Да, я в рейтинге девятый, но на него не надо было ориентироваться, потому что у нас все лучшие результаты показываются при хороших погодных условиях. Тут же выигрывает не самый быстрый, а тот, кто дружит с головой и более выносливый. Не я с соперниками справился, а погода взяла верх над ними", - сказал Мизинов.

"Главное было не начинать быстро. Нельзя и добавлять по ходу, надо все делать плавно. Я старался так и идти, особенно после поворотов, чтобы не было перепада в расходовании сил", - подчеркнул он.

Российский легкоатлет отметил, что перед стартом написал на стельке обуви, в которой он вышел на старт, пожелание занять место с первого по третье. "Этот обряд должен был внушить, что у меня все получится. Я себе на стельке написал пожелание занять место с первого по третье и показать определенный результат. Однако результат указал космический, который соответствует 18 километру дистанции, так что со временем немного не угадал", - поделился Мизинов.

Россиянин впервые завоевал медаль чемпионата мира. Мизинов является бронзовым призером чемпионата Европы, а также обладателем золотой награды первенства Европы среди легкоатлетов не старше 23 лет.