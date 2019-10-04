Легкоатлет Иванюк сравнил ЧМ с коммерческим стартом из-за нейтрального статуса спортсменов

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк, завоевавший на чемпионате мира в Дохе бронзовую медаль, сравнил турнир с коммерческим стартом, так как россияне на нем вынуждены выступать в нейтральном статусе. Такое заявление он сделал журналистам после окончания соревнований.

26-летний Иванюк показал результат 2,35 м, он уступил второе место соотечественнику Михаилу Акименко по количеству попыток. Золото мирового первенства завоевал Мутаз Эсса Баршим из Катара, преодолевший планку на высоте 2,37 м.

"Мы как будто приехали сюда на хороший коммерческий старт, выступаем в нейтральной форме, - сказал Иванюк. - Сейчас у меня будут Всемирные военные игры, там я смогу выступать под российским флагом, что подстегивает и добавляет ответственности. Здесь ты выступаешь сам за себя, от нас государство ничего не требует - выходим и выступаем, если не смогли показать хорошие результаты, то особых вопросов нет. Мы вроде команда, а официально ей не являемся, вот такая ерунда".

Российские спортсмены выступают на международных стартах в нейтральном статусе из-за дисквалификации национальной федерации, которая длится с ноября 2015 года. "По этой причине на стадионе мы так праздновали медали: я был с номером, Миша [Акименко] - с майкой в руках. После этого еще искупались яме с водой, освежились от этой жары в Дохе. Сейчас соревнуются ходоки - бедные ребята, я на улице могу пробыть не более 10 минут, а им около двух часов по такой погоде идти", - добавил россиянин.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, выступающих в нейтральном статусе.