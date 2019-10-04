Легкоатлет Акименко не ожидал, что Баршим сумеет отобрать у него золото чемпионата мира

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Михаил Акименко не ожидал, что катарец Муртаз Эсса Баршим сумеет обойти его в борьбе за золото чемпионата мира в Дохе. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

23-летний Акименко показал результат 2,35 м. Золото мирового первенства завоевал Мутаз Эсса Баршим из Катара, преодолевший планку на высоте 2,37 м. Бронза досталась еще одному российскому спортсмену, 26-летнему Илье Иванюку, показавшему результат 2,35 м, но уступившему Акименко по количеству попыток.

"Честно, не ожидал такого. После такой травмы так выскочить… он молодец, сильный парень. После того, как он прыгнул 2,37, понимал, что если все сделаю правильно, как говорил мой тренер Евгений Петрович Загорулько, то смогу прыгнуть. А я делал не правильно", - сказал Акименко.

Легкоатлет отметил, что еще месяц назад не думал, что ему удастся выступить на чемпионате мира, поскольку у него не было допуска к международным соревнованиям. Чемпионат мира стал для него первым международным турниром за четыре года. "Какие ощущения? Хорошие ощущения, хорошо же выступил, вроде как, - сказал он. - Но, если честно, не ожидал, что здесь окажусь. Допуск дали в самый последний момент, поэтому был настроен уже ехать домой и отдыхать".

"Тогда я тренировался, но уже в эконом-режиме и не готовился к чемпионату мира", - отметил он.

Российские спортсмены, которые выступали в нейтральном статусе, установили личные рекорды.