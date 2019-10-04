"Чикаго" и "Филадельфия" собрали аншлаг на матче НХЛ в Праге. Россия ждет своей очереди

ПРАГА, 5 октября. /ТАСС/. Филадельфия" обыграла "Чикаго" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в Праге. Встречу, состоявшуюся на арене О2, посетили 17 463 зрителя, что стало рекордом для хоккейных матчей.
Вопреки ожиданиям, болельщиков, поддерживающих "Чикаго" и "Филадельфию", оказалось примерно поровну. В составе "Филадельфии" выступает один из лидеров чешской сборной Якуб Ворачек. За "Чикаго" играют два чешских хоккеиста - Доминик Кубалик и Давид Кампф. Однако по популярности они отстают от Ворачека, тот же Кубалик и вовсе провел свой первый матч в НХЛ.
Все они вышли на площадку в стартовых звеньях. На их представлении больше всех оваций досталось Ворачеку. Еще сильнее ликовать зрители начали после выхода на лед олимпийского чемпиона, шестикратного обладателя "Везина Трофи" (приз лучшему вратарю сезона в НХЛ - прим. ТАСС), одного из лучших голкиперов в истории НХЛ Доминика Гашека. Он произвел символическое вбрасывание.
Несмотря на то, что чешские хоккеисты не отметились баллами за результативность, после окончания встречи трибуны встретили их овациями. Позже Ворачек, Кубалик и Кампф сделали круг почета и дали интервью на чешском языке для зрителей. Встреча проходила с игровым преимуществом "Филадельфии" и завершилась победой команды со счетом 4:3. Первой звездой матча был признан Трэвис Конекни, забросивший две шайбы, второй - Патрик Кейн, в активе которого гол и результативная передача, третьей - автор победной шайбы Михаэль Раффль.
В игре принимал участие российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов. Он провел на площадке 23 минуты 55 секунд, сделав три броска по воротам, совершив два силовых приема и заблокировав один бросок при общем показателе полезности "-1". Проворов отметил хорошую атмосферу, а также высказал мнение, что отечественным болельщикам тоже было бы интересно увидеть встречу НХЛ в России.
"Было бы здорово, если бы НХЛ приехала в Россию. Я думаю, что любители хоккея с удовольствием пришли бы и посмотрели на матч "Чикаго" и "Филадельфии". Нас поддерживают, хотя мы и играем в НХЛ", - отметил Проворов.
НХЛ стала ближе к России
Встреча между "Чикаго" и "Филадельфией" стала 32-й вынесенной игрой регулярного чемпионата НХЛ, ранее матчи лиги проходили в шести странах (Великобритания, Германия, Финляндия, Чехия, Швеция и Япония) и восьми городах. "Филадельфия" впервые принимала участие в подобной встрече, "Чикаго" - в третий раз. Прага проводила пятый матч регулярного чемпионата НХЛ. В текущем сезоне запланированы еще две вынесенные встречи - "Тампа" и "Баффало" сыграют в Стокгольме 8 и 9 ноября.
Матчи регулярного чемпионата НХЛ в России никогда не проводились, но команда из лиги играла в стране один раз. В 2010 году в Санкт-Петербурге местный СКА встретился с "Каролиной" и победил со счетом 5:3. Компания "Яндекс" в сентябре заключила трехлетнее соглашение с НХЛ на показ игр лиги на территории России.
В четверг заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига работает над проведением матчей регулярного чемпионата в России. Он отметил, что рад за российских любителей НХЛ, которые смогут бесплатно смотреть каждую игру, а также подчеркнул, что по организации встречи в России пока есть протокольные проблемы. При этом Дэйли заявил, что если игры пройдут в России, то лига постарается привлечь клубы с российскими звездами.
"Нам нужно взаимопонимание с Федерацией хоккея России и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Думаю, что наши отношения с двумя этими организациями в последние годы укрепляются", - сказал Дэйли.
Заместитель комиссара НХЛ не исключил в ближайшем будущем проведение матчей в Германии и Словакии. Объявить о том, где пройдут вынесенные матчи регулярного чемпионата в следующем году, НХЛ может в Стокгольме 8 или 9 ноября.