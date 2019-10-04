"Чикаго" и "Филадельфия" собрали аншлаг на матче НХЛ в Праге. Россия ждет своей очереди

Все они вышли на площадку в стартовых звеньях. На их представлении больше всех оваций досталось Ворачеку. Еще сильнее ликовать зрители начали после выхода на лед олимпийского чемпиона, шестикратного обладателя "Везина Трофи" (приз лучшему вратарю сезона в НХЛ - прим. ТАСС), одного из лучших голкиперов в истории НХЛ Доминика Гашека. Он произвел символическое вбрасывание.

Вопреки ожиданиям, болельщиков, поддерживающих "Чикаго" и "Филадельфию", оказалось примерно поровну. В составе "Филадельфии" выступает один из лидеров чешской сборной Якуб Ворачек. За "Чикаго" играют два чешских хоккеиста - Доминик Кубалик и Давид Кампф. Однако по популярности они отстают от Ворачека, тот же Кубалик и вовсе провел свой первый матч в НХЛ.

ПРАГА, 5 октября. /ТАСС/. Филадельфия" обыграла "Чикаго" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в Праге. Встречу, состоявшуюся на арене О2, посетили 17 463 зрителя, что стало рекордом для хоккейных матчей.

Несмотря на то, что чешские хоккеисты не отметились баллами за результативность, после окончания встречи трибуны встретили их овациями. Позже Ворачек, Кубалик и Кампф сделали круг почета и дали интервью на чешском языке для зрителей. Встреча проходила с игровым преимуществом "Филадельфии" и завершилась победой команды со счетом 4:3. Первой звездой матча был признан Трэвис Конекни, забросивший две шайбы, второй - Патрик Кейн, в активе которого гол и результативная передача, третьей - автор победной шайбы Михаэль Раффль.

В игре принимал участие российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов. Он провел на площадке 23 минуты 55 секунд, сделав три броска по воротам, совершив два силовых приема и заблокировав один бросок при общем показателе полезности "-1". Проворов отметил хорошую атмосферу, а также высказал мнение, что отечественным болельщикам тоже было бы интересно увидеть встречу НХЛ в России.

"Было бы здорово, если бы НХЛ приехала в Россию. Я думаю, что любители хоккея с удовольствием пришли бы и посмотрели на матч "Чикаго" и "Филадельфии". Нас поддерживают, хотя мы и играем в НХЛ", - отметил Проворов.

НХЛ стала ближе к России

Встреча между "Чикаго" и "Филадельфией" стала 32-й вынесенной игрой регулярного чемпионата НХЛ, ранее матчи лиги проходили в шести странах (Великобритания, Германия, Финляндия, Чехия, Швеция и Япония) и восьми городах. "Филадельфия" впервые принимала участие в подобной встрече, "Чикаго" - в третий раз. Прага проводила пятый матч регулярного чемпионата НХЛ. В текущем сезоне запланированы еще две вынесенные встречи - "Тампа" и "Баффало" сыграют в Стокгольме 8 и 9 ноября.

Матчи регулярного чемпионата НХЛ в России никогда не проводились, но команда из лиги играла в стране один раз. В 2010 году в Санкт-Петербурге местный СКА встретился с "Каролиной" и победил со счетом 5:3. Компания "Яндекс" в сентябре заключила трехлетнее соглашение с НХЛ на показ игр лиги на территории России.

В четверг заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига работает над проведением матчей регулярного чемпионата в России. Он отметил, что рад за российских любителей НХЛ, которые смогут бесплатно смотреть каждую игру, а также подчеркнул, что по организации встречи в России пока есть протокольные проблемы. При этом Дэйли заявил, что если игры пройдут в России, то лига постарается привлечь клубы с российскими звездами.

"Нам нужно взаимопонимание с Федерацией хоккея России и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Думаю, что наши отношения с двумя этими организациями в последние годы укрепляются", - сказал Дэйли.

Заместитель комиссара НХЛ не исключил в ближайшем будущем проведение матчей в Германии и Словакии. Объявить о том, где пройдут вынесенные матчи регулярного чемпионата в следующем году, НХЛ может в Стокгольме 8 или 9 ноября.