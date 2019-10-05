Прыгун в высоту Баршим признался, что прошлогодняя травма могла поставить крест на карьере

ДОХА, 5 октября. Легкоатлет из Катара Мутаз Эсса Баршим заявил, что травма, полученная им летом 2018 года, могла стать причиной завершения карьеры. Об этом спортсмен рассказал журналистам по окончании соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Дохе.

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Баршим стал победителем турнира, показав результат 2,37 м. Второе и третье места заняли россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк, преодолевшие планку на высоте 2,35 м. Акименко превзошел соотечественника благодаря меньшему числу попыток.

"Только год назад я распрощался с костылями, сделал свой первый шаг. Моя травма была очень серьезной, она могла стоить мне карьеры. Когда вы сталкиваетесь с трудной ситуацией, то начинаете сомневаться в себе. У меня к выходу готовится книга, в которой я расскажу об этом опыте подробнее", - сказал Баршим.

Катарский спортсмен также рассказал, что очень хочет выступить на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. "Самое главное - быть здоровым. Мне нужно вернуться к своему врачу, снова пройти полное обследование, посмотреть, как чувствует себя моя нога, тогда сможем понять, буду ли я готов [к Олимпийским играм]. Игры в Токио - большая цель, но я не могу приблизиться к ней, ведь еще не знаю, чего ждать", - добавил легкоатлет.

28-летний Баршим стал первым спортсменом в истории, сумевшим выиграть два чемпионата мира подряд в мужских прыжках в высоту. Катарец является серебряным (2016) и бронзовым (2012) призером Олимпийских игр, также в его активе серебро мирового первенства 2013 года в Москве.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.