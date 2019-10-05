"Ахмат" победил "Уфу" в РПЛ в первом матче под руководством Шалимова

УФА, 5 октября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" на выезде переиграл "Уфу" со счетом 1:0 в первом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.
Единственный мяч на 9-й минуте забил венесуэльский защитник Вилькер Анхель, признанный лучшим игроком встречи.
Игорь Шалимов провел первый матч в качестве наставника "Ахмата". 50-летний специалист 30 сентября на этом посту сменил Рашида Рахимова, который в общей сложности работал в клубе из столицы Чечни почти 4,5 года.
"Ахмат" покинул зону вылета и занимает 11-е место, набрав 12 очков. "Уфа" занимает шестую строчку, в активе команды 15 очков. "Ахмат" не мог победить на протяжении семи встреч в РПЛ (три ничьи и четыре поражения). Беспроигрышная серия "Уфы" перед субботней встречей насчитывала три матча (победа и две ничьи).
13-й тур откроется матчем между "Ахматом" и московским "Локомотивом", встреча пройдет в Грозном 18 октября. "Уфа" дома сыграет с московским ЦСКА 20 октября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|11
|8
|1
|2
|18-8
|25
|2
|Локомотив
|11
|7
|2
|2
|18-10
|23
|3
|Ростов
|11
|7
|2
|2
|20-14
|23
|4
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|23-12
|23
|5
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|18-5
|23
|6
|Уфа
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|7
|Урал
|11
|4
|2
|5
|17-23
|14
|8
|Арсенал
|11
|4
|2
|5
|13-16
|14
|9
|Спартак
|11
|4
|2
|5
|12-13
|14
|10
|Сочи
|11
|3
|3
|5
|10-13
|12
|11
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|8-17
|12
|12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|15-19
|11
|13
|Крылья Советов
|11
|3
|2
|6
|15-16
|11
|14
|Рубин
|11
|3
|2
|6
|6-15
|11
|15
|Динамо
|11
|2
|4
|5
|8-12
|10
|16
|Тамбов
|11
|2
|2
|7
|9-17
|8