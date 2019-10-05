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Футбол в России

"Ахмат" победил "Уфу" в РПЛ в первом матче под руководством Шалимова

Клуб из Грозного до этого не мог победить на протяжении семи встреч
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов
© Артем Коротаев/ТАСС

УФА, 5 октября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" на выезде переиграл "Уфу" со счетом 1:0 в первом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.

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Единственный мяч на 9-й минуте забил венесуэльский защитник Вилькер Анхель, признанный лучшим игроком встречи.

Игорь Шалимов провел первый матч в качестве наставника "Ахмата". 50-летний специалист 30 сентября на этом посту сменил Рашида Рахимова, который в общей сложности работал в клубе из столицы Чечни почти 4,5 года.

"Ахмат" покинул зону вылета и занимает 11-е место, набрав 12 очков. "Уфа" занимает шестую строчку, в активе команды 15 очков. "Ахмат" не мог победить на протяжении семи встреч в РПЛ (три ничьи и четыре поражения). Беспроигрышная серия "Уфы" перед субботней встречей насчитывала три матча (победа и две ничьи).

13-й тур откроется матчем между "Ахматом" и московским "Локомотивом", встреча пройдет в Грозном 18 октября. "Уфа" дома сыграет с московским ЦСКА 20 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА1181218-825
2Локомотив1172218-1023
3Ростов1172220-1423
4Краснодар1172223-1223
5Зенит1172218-523
6Уфа1243511-1115
7Урал1142517-2314
8Арсенал1142513-1614
9Спартак1142512-1314
10Сочи1133510-1312
11Ахмат123368-1712
12Оренбург1132615-1911
13Крылья Советов1132615-1611
14Рубин113266-1511
15Динамо112458-1210
16Тамбов112279-178

 

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