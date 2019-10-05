Тренер Загорулько недоволен результатом прыгуна Акименко на чемпионате мира в Дохе

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренер Евгений Загорулько недоволен результатом российского легкоатлета Михаила Акименко на чемпионате мира в Дохе в прыжках в высоту, однако ответственность за недоработки личный тренер спортсмена берет на себя. Об этом Загорулько рассказал ТАСС.

23-летний Акименко завоевал серебро чемпионата мира в Дохе с результатом 2,35 м, победителем турнира стал катарец Мутаз Баршим (2,37). Российский спортсмен установил личный рекорд, однако, по его мнению, результат мог быть и лучше, будь с ним его личный тренер, который не смог присутствовать в Дохе, - его не допустила на турнир Международная ассоциация легкоатлетических федераций.

"Я доволен серебром, но результатом - нет, 2,35, значит 2,35. Надо признавать, что если результат вышел относительно невысоким, значит есть кое-какие недоработки, их я беру на себя", - сказал Загорулько.

На вопрос ТАСС, изменило бы ситуацию присутствие Загорулько на чемпионате мира, тренер ответил: "Думаю, на 40 процентов изменило бы, поскольку, увидев меня, и тренер Баршима, и он сам начали бы проявлять волнение. За рубежом говорят, что "Загорулько приезжает туда, где будет победа". Так получилось, что меня немножко "оставили за бортом", но я не обижаюсь - виноват только я".

"Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке спортсменов к чемпионату мира, потому что результат и медаль - это плод коллективного труда, я бы хотел это особенно отметить. Я хочу выразить благодарность базам Сочи, Кисловодска и Новогорска, где мы ведем подготовку", - подчеркнул тренер.

"Там сотни людей работают, одни полы моют, другие - готовят, третьи - массаж делают, тренер только у пульта стоит, а спортсмен только "стреляет". Все остальные - люди незаметные, но от них многое зависит. От того, как на следующий год все это будет работать, какими условия будут, зависит и результат. Без этого ни одной гайки не выкрутишь, но об этом многие забывают", - сказал специалист.