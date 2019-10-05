Воронцова была уверена в своей победе во втором круге ЧМ по боксу

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россиянка Людмила Воронцова была уверена, что одержит победу во втором круге чемпионата мира по боксу. Комментарий спортсменки ТАСС предоставили организаторы турнира.

Воронцова вышла в третий круг чемпионата мира в весовой категории до 57 кг, победив немку Рамону Грефф. Турнир проходит в Улан-Удэ.

"Я была уверена в своей победе, боксирую на своей земле, и мне родные стены помогают, - сказала Воронцова. - Я настроена только на золото, поэтому рассчитываю силы на все бои. Про прошедший поединок могу сказать лишь то, что он прошел нормально. Это первый бой на турнире, а дальше будет лучше".

В следующем бою россиянка встретится с ирландской спортсменкой Микаэлой Уолш. Поединок пройдет 8 октября.