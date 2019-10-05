Вратарь "Витязя" Самонов подвернул ногу в матче КХЛ со "Спартаком"

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Голкипер подмосковного "Витязя" Александр Самонов подвернул голеностоп в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака". Об этом журналистам заявил главный тренер "Витязя" Михаил Кравец.

В субботу "Витязь" дома уступил "Спартаку" со счетом 1:2 по буллитам. На 49-й минуте Самонов получил травму в результате столкновения с двумя хоккеистами команд, не смог продолжить игру и покинул площадку при помощи врачей, вместо него вышел Илья Ежов.

"Он подвернул голеностоп, поехал в больницу. Увидим завтра, что с ним", - заявил Кравец.

"Витязь" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 23 очка после 13 встреч. "Спартак" занимает седьмое место на Западе, набрав 15 очков после 15 матчей. В следующем матче подопечные Олега Знарка на выезде сыграют с петербургским СКА, а "Витязь" в гостях встретится с рижским "Динамо". Обе встречи пройдут 7 октября.