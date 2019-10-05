"Спартак" прервал победную серию "Витязя" из десяти матчей в КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Столичный "Спартак" в серии буллитов обыграл подмосковный "Витязь" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Подольске в присутствии 5500 зрителей.

Основное время и овертайм завершились вничью - 1:1. В составе "Витязя" шайбу забросил Егор Воронков (59-я минута), у "Спартака" отличился Вячеслав Лещенко (23). Победный буллит на счету нападающего "Спартака" Каспарса Даугавиньша, для которого матч стал 350-м в КХЛ, на его счету 205 (83 шайбы + 122 передачи) очков.

На 49-й минуте встречи голкипер "Витязя" Александр Самонов получил травму в результате столкновения с двумя хоккеистами команд, Самонов не смог продолжить игру и покинул площадку при помощи врачей, вместо него вышел Илья Ежов.

Подмосковный клуб проиграл второй матч из 13 в текущем сезоне. Предыдущее поражение "Витязь" потерпел 4 сентября в гостевом матче с екатеринбургским "Автомобилистом" (2:3). "Витязь" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка после 13 матчей. "Спартак" идет седьмым, имея в активе 15 очков после 15 встреч.

В предыдущем матче чемпионата "Спартак" уступил ЦСКА со счетом 3:9. В следующем матче красно-белые на выезде сыграют с петербургским СКА, а "Витязь" в гостях встретится с рижским "Динамо". Обе встречи пройдут 7 октября.

В параллельном матче СКА на домашней площадке проиграл челябинскому "Трактору" (1:2).