Новозеландские регбисты разгромили команду Намибии в матче Кубка мира

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сборная Новой Зеландии по регби обыграла команду Намибии со счетом 71:9 в матче группового этапа Кубка мира в Японии. Встреча прошла в Тёфу.

На счету новозеландских регбистов 11 попыток и восемь реализаций. Команда Намибии реализовала три штрафных. Команда Новой Зеландии совершила наибольшее количество попыток в одном матче на Кубке мира этого года, по девять попыток делали новозеландцы в матче против канадцев (63:0) и представители ЮАР во встрече против команды Намибии (57:3). Также команда Новой Зеландии набрала наибольшее количество очков в одном матче на турнире нынешнего года.

Сборная Новой Зеландии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Намибии не набрала очков. В турнирной таблице группы B лидирует сборная Новой Зеландии (14 очков, 3 матча), на втором месте идет команда ЮАР (10, 3), на третьем - Италии (10, 3), на четвертом - Канады (0, 2), на пятом - Намибии (0, 3). Следующий матч группы пройдет 8 октября, встретятся команды ЮАР и Канады.

Сборная Новой Зеландии является самой титулованной командой мировых первенств, в ее активе три победы (1987, 2011, 2015), один раз команда уступила в финале (1995), дважды становилась третьей (1991, 2003), один раз - четвертой (1999). Сборная Намибии в шестой раз играет на мировом первенстве, команда ни разу не выходила из группы.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп. Финал состоится 2 ноября в Иокогаме. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году.