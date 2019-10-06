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КХЛ

Матчи КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте Мнацяне

Бывший защитник "Сибири" Самвел Мнацян скончался в субботу в возрасте 29 лет
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© Александр Барденцев/ТАСС

ТАСС, 6 октября. Матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 6 октября начнутся с минуты молчания в память о защитнике новосибирской "Сибири" Самвеле Мнацяне. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Мнацян умер в субботу, ему было 29 лет. В июле 2018 года у хоккеиста была диагностирована опухоль позвоночника. В течение полугода спортсмен проходил лечение в Германии.

В воскресенье пройдут матчи регулярного чемпионата "Барыс" - "Северсталь", "Локомотив" - "Авангард", "Сочи" - "Амур" и "Динамо" (Минск) - "Ак Барс".

Мнацян выступал за владивостокский "Адмирал" в 2015-2018 годах, после чего подписал двухлетний контракт с "Сибирью". Всего в КХЛ игрок провел 183 матча, набрав 13 очков (4 шайбы + 9 передач).

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