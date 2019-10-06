Семак: травма футболиста "Зенита" Мамманы носит серьезный характер

ТАСС, 6 октября. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что травма защитника команды Эмануэля Мамманы, которую он получил в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против екатеринбургского "Урала", носит серьезный характер. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

"Зенит" обыграл "Урал" со счетом 3:1. На 14-й минуте Маммана покинул поле из-за травмы, вместо него вышел полузащитник Олег Шатов.

"Насколько серьезная [травма] - покажет обследование, мы очень расстроены. Доктор сразу попросил сделать замену. Ориентируясь на слова врача после игры, могу сказать, что все плохо. Посмотрим по итогам обследования, насколько", - сказал Семак.

"Зенит" возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков. В 13-м туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Зенит" примет "Ростов", матч пройдет 19 октября.