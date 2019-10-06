Футболисты "Локомотива" Смолов и Хёведес получили травмы в матче с "Арсеналом"

МОСКВА, 6 октября. Футболисты московского "Локомотива" Федор Смолов и Бенедикт Хёведес получили микротравмы в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с "Арсеналом". Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

"Локомотив" со счетом 2:1 одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги на своем поле. Смолов был заменен в первом тайме, Хёведес - в перерыве матча.

"Похоже, что у одного и второго две микротравмы, поэтому мы не стали рисковать и сделали замены", - сказал Семин.