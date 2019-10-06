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Футбол в России

Гол Алексея Миранчука принес "Локомотиву" победу над "Арсеналом" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:1 одержали победу над тульским "Арсеналом" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве в присутствии 11 204 зрителей.

В составе "Локомотива" голы забили Эдер (9-я минута) и Алексей Миранчук (45+2, с пенальти), заменивший в первом тайме травмировавшегося Федора Смолова. У "Арсенала" отличился Эванс Кангва (11). Миранчук провел первый матч в чемпионате России с 31 августа, когда получил травму в матче восьмого тура чемпионата России против "Ростова".

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"Локомотив" одержал четвертую победу подряд в РПЛ, в последний раз столичный клуб не смог выиграть в матче восьмого тура с "Ростовом" (1:2). "Арсенал" продлил серию без побед до пяти матчей (четыре поражения, одна ничья).

"Локомотив" поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков после 12 матчей. Столько же очков в активе петербургского "Зенита", однако железнодорожники опережают подопечных Сергея Семака по результату личной встречи (1:0). "Арсенал" с 14 очками после 12 матчей идет седьмым.

13-й тур первенства страны состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Локомотив" 18 октября на выезде проведет матч против грозненского "Ахмата", "Арсенал" двумя днями позднее примет "Сочи".

Черевченко встретили аплодисментами

В силу дождливой и холодной погоды в Москве на площади перед "РЖД-Ареной" собралось меньше народа, чем обычно. Большая часть болельщиков предпочла провести время до стартового свистка Сергея Лапочкина в теплом торговом центре. Однако нашлись и те, кто решил на улице послушать песни группы "Пилот", выступавшей для зрителей. Большинство любителей футбола пришли в чашу стадиона непосредственно к началу игры.

"Арсенал" возглавляет бывший игрок и тренер "Локомотива" Игорь Черевченко, он удостоился громких аплодисментов публики во время представления. В составе железнодорожников под руководством нынешнего главного тренера красно-зеленых Юрия Семина Черевченко четырежды выигрывал Кубок России. В 2015 году он сам привел "Локомотив" к победе в кубке, став первым, кто выигрывал этот трофей и как игрок, и как тренер. В 2018 году его достижение повторил Дмитрий Парфенов.

Черевченко сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с проигранным матчем прошлого тура в Краснодаре (0:2). Даниила Лесового заменил Евгений Луценко. С первых минут у "Арсенала" вышли два бывших игрока "Локомотива" - защитник Максим Беляев и полузащитник Сергей Ткачев. В составе "Локомотива" вместо дисквалифицированного за перебор желтых карточек Гжегожа Крыховяка на поле появился Александр Коломейцев, а травмированного Жемалетдинова заменил Эдер.

Ход матча

Автор победного гола в финале чемпионата Европы 2016 года отличился уже на девятой минуте. Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов неудачно попытался начать атаку своей команды, Федор Смолов перехватил мяч и подал в штрафную точно на голову Эдеру. Португальский нападающий аккуратно пробил в угол, записав на свой счет третий мяч в нынешнем чемпионате.

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Но уже в следующей атаке Сергей Ткачев от центральной линии выдал длинную передачу на Эванса Кангву, защитники и вратарь "Локомотива" остановились, уверенные, что Кангва находится в офсайде, а тот головой хладнокровно перебросил мяч через Гилерме и сравнял счет. На 19-й минуте встречи поле был вынужден покинуть Смолов, вместо него впервые с конца августа появился Алексей Миранчук, залечивший повреждение. Именно он был снесен Левашовым в штрафной площади после того, как получил разрезную передачу от Эдера. Сам Миранчук и реализовал пенальти на последней минуте первого тайма, после чего команды сразу ушли в раздевалку.

В перерыве вместо Бенедикта Хёведеса на поле появился 20-летний Станислав Магкеев, который ранее в премьер-лиге за "Локомотив" провел одну минуту в игре прошлого сезона с "Уфой". Магкеев вышел на позицию опорного полузащитника, а Мурило, игравший там с первых минут опустился на место Хёведеса в центр обороны. У "Арсенала" Лесовой заменил Луценко.

Вторая половина встречи проходила с большим преимуществом "Локомотива", два хороших шанса имел Жоау Мариу, но оба раза свою команду поле его ударов спасал Левашов, а во втором случае Коломейцев не попал в пустые ворота при добивании. Выгодный шанс в контратаке упустил Эдер, пробивший с восьми метров на трибуну.

На 72-й минуте матча Горбатенко пасом внешней стороной стопы нашел в штрафной площади Ткачева, который сильно пробил в ближний угол, но Гилерме в отличном прыжке выручил команду. Спустя минуту вратарь "Локомотива" вводил мяч в игру, игрок "Арсенала" Александр Ломовицкий помещал это сделать и отправил мяч в пустые ворота, но арбитр гол отменил и показал Ломовицкому желтую карточку. В концовке матча туляки попытались устроить штурм ворот "Локомотива", однако забить гол им так и не удалось.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Локомотив1282220-1126
2Зенит1282221-626
3ЦСКА1181218-825
4Ростов1172220-1423
5Краснодар1172223-1223
6Уфа1243511-1115
7Арсенал1242614-1814
8Оренбург1242617-1914
9Урал1242618-2614
10Крылья Советов1242617-1614
11Рубин124268-1614
12Спартак1142512-1314
13Сочи1233610-1512
14Ахмат123368-1712
15Динамо122468-1410
16Тамбов1222810-198

 

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