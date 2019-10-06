Гол Алексея Миранчука принес "Локомотиву" победу над "Арсеналом" в матче РПЛ

В составе "Локомотива" голы забили Эдер (9-я минута) и Алексей Миранчук (45+2, с пенальти), заменивший в первом тайме травмировавшегося Федора Смолова. У "Арсенала" отличился Эванс Кангва (11). Миранчук провел первый матч в чемпионате России с 31 августа, когда получил травму в матче восьмого тура чемпионата России против "Ростова".

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:1 одержали победу над тульским "Арсеналом" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве в присутствии 11 204 зрителей.

"Локомотив" одержал четвертую победу подряд в РПЛ, в последний раз столичный клуб не смог выиграть в матче восьмого тура с "Ростовом" (1:2). "Арсенал" продлил серию без побед до пяти матчей (четыре поражения, одна ничья).

"Локомотив" поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков после 12 матчей. Столько же очков в активе петербургского "Зенита", однако железнодорожники опережают подопечных Сергея Семака по результату личной встречи (1:0). "Арсенал" с 14 очками после 12 матчей идет седьмым.

13-й тур первенства страны состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Локомотив" 18 октября на выезде проведет матч против грозненского "Ахмата", "Арсенал" двумя днями позднее примет "Сочи".

Черевченко встретили аплодисментами

В силу дождливой и холодной погоды в Москве на площади перед "РЖД-Ареной" собралось меньше народа, чем обычно. Большая часть болельщиков предпочла провести время до стартового свистка Сергея Лапочкина в теплом торговом центре. Однако нашлись и те, кто решил на улице послушать песни группы "Пилот", выступавшей для зрителей. Большинство любителей футбола пришли в чашу стадиона непосредственно к началу игры.

"Арсенал" возглавляет бывший игрок и тренер "Локомотива" Игорь Черевченко, он удостоился громких аплодисментов публики во время представления. В составе железнодорожников под руководством нынешнего главного тренера красно-зеленых Юрия Семина Черевченко четырежды выигрывал Кубок России. В 2015 году он сам привел "Локомотив" к победе в кубке, став первым, кто выигрывал этот трофей и как игрок, и как тренер. В 2018 году его достижение повторил Дмитрий Парфенов.

Черевченко сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с проигранным матчем прошлого тура в Краснодаре (0:2). Даниила Лесового заменил Евгений Луценко. С первых минут у "Арсенала" вышли два бывших игрока "Локомотива" - защитник Максим Беляев и полузащитник Сергей Ткачев. В составе "Локомотива" вместо дисквалифицированного за перебор желтых карточек Гжегожа Крыховяка на поле появился Александр Коломейцев, а травмированного Жемалетдинова заменил Эдер.

Ход матча

Автор победного гола в финале чемпионата Европы 2016 года отличился уже на девятой минуте. Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов неудачно попытался начать атаку своей команды, Федор Смолов перехватил мяч и подал в штрафную точно на голову Эдеру. Португальский нападающий аккуратно пробил в угол, записав на свой счет третий мяч в нынешнем чемпионате.