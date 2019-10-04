Футболист "Локомотива" Жемалетдинов пропустит матчи сборной России из-за травмы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Рифат Жемалетдинов не сможет помочь национальной команде России в матчах отборочного раунда чемпионата Европы по футболу против команд Шотландии и Кипра из-за травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского клуба.

30 сентября игрок был впервые вызван в состав сборной России. Жемалетдинов получил травму 1 октября на 33-й минуте матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетико" (0:2). В среду ТАСС сообщили в пресс-службе "Локомотива", что Жемалетдинов получил повреждение задней поверхности бедра.

"Все подтвердилось - у него повреждена одна из мышц задней поверхности бедра. Рифат пропустит три недели", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, Жемалетдинов пропустит матчи сборной России против команд Шотландии (10 октября в Москве) и Кипра (13 октября в Никосии).

Жемалетдинов является воспитанником "Локомотива", всего за клуб он провел 41 матч, в которых забил пять мячей и сделал восемь голевых передач. В текущем сезоне игрок провел 13 встреч, в которых отличился один раз и сделал четыре результативные передачи. В составе "Локомотива" Жемалетдинов стал серебряным призером чемпионата России, обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Также Жемалетдинов стал победителем чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет (2013) и серебряным призером европейского первенства среди игроков не старше 19 лет (2015).