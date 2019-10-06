Тренер "Арсенала" Черевченко не имеет претензий к судейству в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко не имеет претензий к работе арбитров в матче чемпионата России по футболу с московским "Локомотивом". Об этом Черевченко рассказал на пресс-конференции.

Встреча 12-го тура прошла на "РЖД-Арене" в Москве и завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:1. Главный арбитр Сергей Лапочкин на последней минуте первого тайма назначил пенальти в ворота "Арсенала", а во втором тайме отменил гол игрока тульской команды Александра Ломовицкого, усмотрев нарушение правил на вратаре "Локомотива" Гильерме.

"Плохо начали, привезли гол сам себе, но быстро отыгрались. Потом пенальти на последней минуте первого тайма, который немножко порушил наши планы. У меня вопросов по судейству нет никаких, по поводу момента с Ломовицким сейчас пойду с Гильерме поговорю", - сказал Черевченко.

В перерыве главный тренер "Арсенала" заменил Евгения Луценко на Даниила Лесового. "У Луценко проблемы со здоровьем, замена была вынужденной", - пояснил Черевченко.

В следующем туре "Локомотив" 18 октября на выезде проведет матч против грозненского "Ахмата", "Арсенал" двумя днями позднее примет "Сочи".