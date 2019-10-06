Веретенников: Соболев не будет заменой Смолову в сборной России, это разные игроки

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев не будет заменой в сборной России травмированному Федору Смолову, это достаточно разные игроки. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный лучший бомбардир и двукратный серебряный призер чемпионатов России Олег Веретенников.

Соболев заменил в составе национальной команды нападающего московского "Локомотива" Смолова, получившего травму в матче 12-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (2:1). Форвард впервые был вызван в сборную России.

"Думаю, приглашение Соболева в сборную говорит само за себя - тренерский штаб показывает, что у него на карандаше все футболисты, показывающие хорошую игру в чемпионате. Теперь только от Соболева зависит, воспользуется ли он своим шансом, - сказал Веретенников. - Не сказал бы, что он будет именно заменой Смолову, поскольку это все-таки разные игроки. Александр на данный момент один из самых перспективных игроков наравне, наверное, с [Федором] Чаловым".

Соболев вызван в расположение сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра.

"Насколько я понимаю, на первый сбор футболиста приглашают познакомиться, побыть в атмосфере национальной сборной, понять требования в команде, поэтому еще не факт, что у Соболева будет игра с этими соперниками. Сейчас важно, как он будет проявлять себя на тренировках. Соболев достаточно молодой габаритный форвард, неплохо играет вверху, хорошо ориентируется в штрафной, неплохо координирован, о чем свидетельствует его недавний гол через себя в одном из матчей чемпионата (в матче второго тура "Арсеналу" - прим. ТАСС), его приглашение закономерно", - отметил Веретенников.

Соболев является лучшим бомбардиром нынешнего чемпионата России. 22-летний форвард в 12 матчах забил 10 мячей.