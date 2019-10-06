РФС подтвердил вызов Соболева в сборную России на матчи отбора к ЧЕ-2020

ТАСС, 6 октября. Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев вызван в расположение сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Соболев заменит в составе национальной команды нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова, получившего травму в матче 12-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (2:1). Ранее генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков сообщил ТАСС, что 22-летний Соболев будет вызван в сборную России. Соболев является лучшим бомбардиром чемпионата страны с 10 мячами. Он впервые получил вызов в сборную России.

Пока мы ждем Александра Соболева в расположении @Teamrussia, посмотрите его голы в матчах РПЛ ⚽ pic.twitter.com/RMhxbBaR9j — Сборная России (@TeamRussia) October 6, 2019