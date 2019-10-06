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Евро-2020

РФС подтвердил вызов Соболева в сборную России на матчи отбора к ЧЕ-2020

Нападающий "Крыльев Советов" заменит в составе национальной команды нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова
Александр Соболев (слева) Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Александр Соболев (слева)
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 6 октября. Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев вызван в расположение сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Соболев заменит в составе национальной команды нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова, получившего травму в матче 12-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (2:1).

Ранее генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков сообщил ТАСС, что 22-летний Соболев будет вызван в сборную России.

Соболев является лучшим бомбардиром чемпионата страны с 10 мячами. Он впервые получил вызов в сборную России.

Ранее в сборную России вместо получивших травмы Рифата Жемалетдинова ("Локомотив") и Романа Зобнина ("Спартак") были вызваны Владислав Игнатьев ("Локомотив") и Павел Могилевец ("Рубин").

Матч против команды Шотландии пройдет 10 октября в Москве на стадионе "Лужники". 13 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют в гостях против команды Кипра. После шести туров квалификационного турнира сборная России занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. Сборная Бельгии лидирует с 18 очками, далее идут команды Казахстана (7), Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).

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