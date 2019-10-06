Лучшего бомбардира РПЛ Соболева вызовут в сборную России по футболу

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев будет вызван в сборную России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

В сборную России по футболу приглашены два новичка

Не без сюрпризов.

Не без сюрпризов. В сборную России по футболу приглашены два новичка

На эту тему

Соболев заменит в составе национальной команды нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова, получившего травму в матче 12-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (2:1).

"Я разговаривал с менеджером сборной. В течение двух часов должен прийти вызов", - сказал Шашков.

Соболев является лучшим бомбардиром чемпионата страны с 10 мячами. Он впервые получит вызов в сборную России.

Ранее в сборную России вместо получивших травмы Рифата Жемалетдинова ("Локомотив") и Романа Зобнина ("Спартак") были вызваны Владислав Игнатьев ("Локомотив") и Павел Могилевец ("Рубин").

Матч против команды Шотландии пройдет 10 октября в Москве на стадионе "Лужники". 13 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют в гостях против команды Кипра. После шести туров квалификационного турнира сборная России занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. Сборная Бельгии лидирует с 18 очками, далее идут команды Казахстана (7), Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).