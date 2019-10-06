Всемирная федерация карате признала этап Премьер-лиги в Москве лучшим в истории

"Оценка была дана президентом WKF Антонио Эспиносом, который сказал, что во всех мировых столицах были [этапы] Премьер-лиги, но московские соревнования стали лучшим турниром серии в истории, - сказал Цой. - Я могу только подтвердить, что мы очень старались, хочу поблагодарить всех, кто нам помогал, конечно, Федерация карате России сделала все, что могла. Общими усилиями мы сделали незабываемое зрелище для тысяч любителей карате".

Цой считает, что данный турнир поспособствует развитию карате в стране. "Посмотрите, трибуны были практически заполнены, - добавил он. - Это очень редко бывает, к сожалению, на спортивных мероприятиях. Это даст толчок популяризации карате в стране, а мы в свою очередь делаем все, чтобы это продолжалось дальше".

Российские каратисты на турнире в Москве завоевали золотую, серебряную и три бронзовые награды. "Команд - участниц Премьер-лиги нельзя называть сборными, это спортсмены, которые приехали в том числе бороться за олимпийские лицензии [на Игры 2020 года в Токио], - сказал он. - В этом принципиальное отличие от чемпионата мира, где как раз приезжают сборные, а здесь выступают сливки, выжимки, лучшие спортсмены. Здесь не было слабых соперников, но при этом нам удалось получить больше наград, чем на этапе Премьер-лиги в Токио, где мы проиграли практически все; мы провели соответствующую работу и в Москве получили соответствующие результаты, я очень доволен".

Этап турнира прошел в России во второй раз, в предыдущий раз соревнования состоялись в Тюмени в 2013 году.