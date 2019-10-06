Футболист "Ростова" Попов считает, что его команда могла обыграть ЦСКА со счетом 5:0

"Ростов" в воскресенье на выезде обыграл ЦСКА со счетом 3:1. Два мяча в составе победителей забил полузащитник Хорен Байрамян, еще один гол на счету нападающего Элдора Шомуродова. В составе проигравших в концовке встречи пенальти реализовал полузащитник Никола Влашич.

"Могло быть и 4:0, и 5:0, - сказал Попов, отвечая на вопрос о том, не жалеет ли он, что "Ростов" не смог одержать разгромную победу. - Не жалеем, конечно. ЦСКА - одна из ведущих команд, до этого тура была лидером чемпионата. Мы довольны, что сегодня выиграли".

"Надо быть реалистами, не можем сказать, что полностью переиграли ЦСКА, - отметил полузащитник. - В первые 10-15 минут было давление [со стороны ЦСКА], во втором тайме тоже больше времени проводили на своей половине поля. По счету мы выиграли".

Болгарский полузащитник "Ростова" спокойно отнесся к тому, что его команда благодаря победе вышла на первое место в турнирной таблице. "ЦСКА - один из ведущих российских клубов, надо относиться к сопернику с уважением, - сказал он. - Выиграли - двигаемся дальше. Мы хотим стать одной из больших команд - и игроки, и руководство, и болельщики, но это не произойдет сегодня или завтра, а шаг за шагом".

12-й тур чемпионата России стал последним перед паузой на матчи сборных, 13-й тур пройдет с 18 по 20 октября. "Думаю, перерыв на матчи сборных помешает, и не только "Ростову" - всем командам, у которых много игроков в сборных. 10 дней -- очень большой перерыв. Мы выпадаем из тренировочного ритма. Потом нужно шесть-семь дней, чтобы вернуться в строй", - подчеркнул Попов.