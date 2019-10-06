"Ростов" возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв на выезде ЦСКА

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" со счетом 3:1 обыграли столичный ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.
Дубль оформил Хорен Байрамян (11-я и 44-я минуты), еще один гол забил Элдор Шомуродов (61). У ЦСКА отличился Никола Влашич (90+3, с пенальти).
Встречу из-за болезни пропускали игроки "Ростова" Роман Еременко и Рагнар Сигурдссон. Байрамян впервые в карьере забил два гола в одном матче чемпионата России.
Следующий тур первенства страны состоится после паузы на матчи национальных сборных, ЦСКА 20 октября на выезде проведет матч против "Уфы", "Ростов" днем позднее в гостях встретится с санкт-петербургским "Зенитом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Ростов
|12
|8
|2
|2
|23-15
|26
|2
|Локомотив
|12
|8
|2
|2
|20-11
|26
|3
|Зенит
|12
|8
|2
|2
|21-6
|26
|4
|ЦСКА
|12
|8
|1
|3
|19-11
|25
|5
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|23-12
|23
|6
|Уфа
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|7
|Арсенал
|12
|4
|2
|6
|14-18
|14
|8
|Оренбург
|12
|4
|2
|6
|17-19
|14
|9
|Урал
|12
|4
|2
|6
|18-26
|14
|10
|Крылья Советов
|12
|4
|2
|6
|17-16
|14
|11
|Рубин
|12
|4
|2
|6
|8-16
|14
|12
|Спартак
|11
|4
|2
|5
|12-13
|14
|13
|Сочи
|12
|3
|3
|6
|10-15
|12
|14
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|8-17
|12
|15
|Динамо
|12
|2
|4
|6
|8-14
|10
|16
|Тамбов
|12
|2
|2
|8
|10-19
|8