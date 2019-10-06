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Футбол в России

"Ростов" возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв на выезде ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу ростовчан
Игроки ЦСКА Ильзат Ахметов и "Ростова" Алексей Ионов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА Ильзат Ахметов и "Ростова" Алексей Ионов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" со счетом 3:1 обыграли столичный ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.

Дубль оформил Хорен Байрамян (11-я и 44-я минуты), еще один гол забил Элдор Шомуродов (61). У ЦСКА отличился Никола Влашич (90+3, с пенальти).

Встречу из-за болезни пропускали игроки "Ростова" Роман Еременко и Рагнар Сигурдссон. Байрамян впервые в карьере забил два гола в одном матче чемпионата России.

Следующий тур первенства страны состоится после паузы на матчи национальных сборных, ЦСКА 20 октября на выезде проведет матч против "Уфы", "Ростов" днем позднее в гостях встретится с санкт-петербургским "Зенитом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Ростов1282223-1526
2Локомотив1282220-1126
3Зенит1282221-626
4ЦСКА1281319-1125
5Краснодар1172223-1223
6Уфа1243511-1115
7Арсенал1242614-1814
8Оренбург1242617-1914
9Урал1242618-2614
10Крылья Советов1242617-1614
11Рубин124268-1614
12Спартак1142512-1314
13Сочи1233610-1512
14Ахмат123368-1712
15Динамо122468-1410
16Тамбов1222810-198

 

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