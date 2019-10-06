"Ростов" возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв на выезде ЦСКА

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" со счетом 3:1 обыграли столичный ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.

Дубль оформил Хорен Байрамян (11-я и 44-я минуты), еще один гол забил Элдор Шомуродов (61). У ЦСКА отличился Никола Влашич (90+3, с пенальти).

Встречу из-за болезни пропускали игроки "Ростова" Роман Еременко и Рагнар Сигурдссон. Байрамян впервые в карьере забил два гола в одном матче чемпионата России.

Следующий тур первенства страны состоится после паузы на матчи национальных сборных, ЦСКА 20 октября на выезде проведет матч против "Уфы", "Ростов" днем позднее в гостях встретится с санкт-петербургским "Зенитом".