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Футбол в России

Гончаренко: поражение от "Эспаньола" в ЛЕ сказалось на игре ЦСКА в матче с "Ростовом"

Армейцы уступили в Москве ростовскому клубу со счетом 1:3
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что поражение от испанского "Эспаньола" в Лиге Европы сказалось на игре команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Комментарий Гончаренко приводит пресс-служба ЦСКА.

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В воскресенье ЦСКА дома проиграл "Ростову" со счетом 1:3. В четверг армейцы уступили "Эспаньолу" (0:2) в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.

"Эмоционально мы плохо выглядели, сказалось поражение от "Эспаньола". Но не надо забывать, что до этого у нас была хорошая победная серия, плюс в чемпионате все идут с разрывом в пару очков. Поэтому надо смотреть только вперед", - сказал Гончаренко, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 12 матчей. 13-й тур первенства страны состоится после паузы на матчи национальных сборных, армейцы 20 октября на выезде проведут матч против "Уфы",

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