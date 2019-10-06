Черная полоса продолжается и без Кононова. "Спартак" потерпел пятое поражение подряд в РПЛ

КРАСНОДАР, 7 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в первом матче после ухода Олега Кононова с поста главного тренера уступил "Краснодару" (1:2) в гостевой игре 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Это поражение стало пятым подряд для красно-белых. Московский клуб сейчас переживает непростое время, кризис в игре красно-белых не устраивает многих болельщиков, которые в последних матчах выражали на трибунах недовольство положением дел. "Спартаку" необходимо срочно исправлять турнирное положение, так как 12-я строчка явно не соответствует ожиданиям ни руководства, ни игроков, ни болельщиков.

На эту тему "Спартак" проиграл "Краснодару" в РПЛ в первом матче после ухода тренера Кононова

Исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов внес несколько изменений в обойму Кононова. Впервые в текущем сезоне РПЛ место в воротах занял Артем Ребров, он принял участие в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России против "Камаза" из Набережных Челнов (2:1), также дебютировал в стартовом составе полузащитник Наиль Умяров. Из-за болезни не сыграл Андре Шюррле, также не попал в заявку Зелимхан Бакаев - вероятно, по медицинским соображениям. "Краснодар" пока неудачно проводит еврокубковую кампанию - два поражения в двух матчах группового этапа Лиги Европы. Однако клуб успешно выступает на внутренней арене и еще ни разу не проиграл на своем поле в текущем сезоне РПЛ. Но в игре против "Спартака" могло случиться первое поражение, так как красно-белые являются одним из самых неудобных соперников для "быков" в РПЛ. Безвыигрышная серия краснодарцев в противостоянии с московским клубом составляла восемь матчей, последнюю победу в противостоянии с красно-белыми "Краснодар" одержал 8 марта 2015 года. Но у "Краснодара" был свой козырь - девять голов в дуэли с красно-белыми значились у нападающего Ари. Причем три из них он забил в ворота своего нынешнего клуба в составе "Спартака" и шесть - москвичам после перехода в краснодарский клуб. В итоге нападающий стал одним из лучших в составе краснодарской команды в прошедшей игре и отметился голевой передачей. Травмы внесли поправки в типичный стартовый состав "Краснодара". Если защитник Урош Спайич в итоге смог принять участие в игре, то полузащитник Вандерсон и нападающий Иван Игнатьев не успели восстановиться от повреждений. Также матч пропускал Тонни Вилена, который был удален в игре прошлого тура с тульским "Арсеналом" (2:0). Испуганное начало от "Спартака" Перед стартовым свистком фанаты красно-белых разместили баннер с цитатой легенды команды Федора Черенкова: "Главное - играть так, чтобы потом при встрече с теми, кто в вас верит, не стыдно было протянуть руку и не отвести взгляда!" 4 октября исполнилось пять лет со дня смерти футболиста.

"Краснодар" побежал вперед с первых минут. Быстрый гол не заставил себя долго ждать - на третьей минуте после подачи углового мяч на дальней штанге подобрал шведский нападающий Маркус Берг, который точно пробил в верхний угол ворот Реброва. "Спартак" не ожидал такого начала от хозяев и явно находился в растерянности. Футболисты не могли зацепиться за мяч впереди, оборона временами давала сбой, создавая свободные зоны для нападающих "Краснодара". "Мы испугались в самом начале. Нервы, наверное, не выдержали, у нас много молодых футболистов, у которых еще недостаточно опыта", - отметил после игры защитник красно-белых Андрей Ещенко. "Краснодар" же поймал кураж и продолжал создавать проблемы обороне гостей, можно отметить хороший момент у Ари, когда нападающий обыграл соперника на линии вратарской, но не смог нормально пробить по мячу. "Спартак" проснулся на 13-й минуте, когда после подачи с правого фланга головой в перекладину пробил Лоренсо Мельгарехо. Гости начали действовать активнее, разыграли несколько неплохих комбинаций, даже перехватили игровое преимущество, однако увлечение игрой в атаке могло повлечь за собой роковую ошибку - на 19-й минуте Ари и Берг вдвоем убежали в опасную контратаку. Один на один с Ребровым вышел швед, однако мяч полетел мимо ворот. "Краснодар" не сильно расстроился, и спустя две минуты Ари выдал прекрасную передачу на защитника Сергея Петрова, который точно пробил в дальний угол и удвоил преимущество своей команды, в итоге футболиста признали лучшим игроком матча. После забитого гола на поле пытался прорваться болельщик "Спартака", однако сотрудники стадиона успели задержать нарушителя до его появления на поле. Подопечные Сергея Матвеева забыли о том, что счет 2:0 является опасным с точки зрения психологии, и позволили себе расслабиться, что привело к последствиям. На 45-й минуте Николай Рассказов подал в штрафную с правого фланга, Резиуан Мирзов оказался первым на мяче и сделал пас головой вдоль вратарской на Джордана Ларссона, который без труда поразил ворота Матвея Сафонова. Эмоциональный второй тайм "В перерыве главный тренер просил играть как в начале встречи - применять активный прессинг", - рассказал Ари после матча. После перерыва "Краснодар" действительно вернул напор и прессинг, которые были в начале стартовой половины встречи. Но при этом и "Спартак" стал показывать более открытый футбол, игроки поддерживали высокий темп. Однако атакам обеих команд не хватало логического завершения.

"Спартак" пытался освежить игру, на 69-й минуте вместо Джано Ананидзе на поле появился полузащитник Гус Тил. Голландец так и не смог ничего привнести в игру красно-белых, как и вышедший на замену на 81-й минуте Эсекьель Понсе. После матча Кузнецов признался, что тренерский штаб ошибся с выбором замен во втором тайме: "От этих ребят хотелось большего, поскольку и тот, и другой играли долгое время. Хотел добавить заменами свежести команде, но они не сработали", - отметил он. Второй тайм получился богатым на эмоциональные переживания и драматические повороты, плотность игры заставила главного арбитра встречи Виталия Мешкова показать девять желтых карточек за 45 минут, а самое интересное осталось на концовку встречи. На 87-й минуте матча судья не зафиксировал фол защитника "Краснодара" Кайо Панталеана на Мельгарехо. Позднее судья получил сигнал по рации от видеоассистента (на матче работала система видеоассистента рефери) и показал Кайо желтую карточку, которая стала для него второй. По протоколу, видеоассистент не имеет права вмешиваться в действия судьи, когда речь идет о вынесении предупреждении, по словам Матвеева, клуб пока не определился с тем, будет ли подавать апелляцию на решение Мешкова. Уже в компенсированное ко второму тайму время команду подвел капитан "Спартака" защитник Георгий Джикия. Мешков показал желтую карточку Джикии за фол на Дмитрии Скопинцеве вблизи штрафной площади гостей, в ответ на это капитан красно-белых на эмоциях попытался поднять лежащего игрока "Краснодара", за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В итоге игра завершилась победой краснодарцев со счетом 2:1. Концовка встречи получилась нервной для "Краснодара", игроки явно выложили все силы на поле. "В концовке нам немножко не хватило сил, но мы проявили характер, может быть, не хватало концентрации, будем общаться с ребятами, разбираться", - заявил Матвеев, отметив хорошую игру команды в первом тайме. "Как бы я ни настраивал [футболистов] на то, что надо играть с первых минут, мы провалили начало встречи. Потом пришли в себя, порадовало, что не было безразличных у нас на поле. Были близки к тому, чтобы вытянуть игру, но, к сожалению, замены не пошли на пользу команде", - такие выводы по игре сделал Кузнецов. "Спартаку" нужен тренер "Спартак" продолжает расстраивать своих болельщиков, хотя игра против "Краснодара" выглядела более целостно, по сравнению с предыдущими матчами. Красно-белые находятся в поиске наставника, главным претендентом на пост главного тренера называют Доменико Тедеско, тренирующего немецкий "Шальке". Возможно, у руля команды останется и Кузнецов, в ближайшие дни 37-летний специалист встретится с руководством для обсуждения своего будущего в клубе. Футболисты "Спартака" очень ждут нового тренера, так как понимают, что команда подавлена и не чувствует уверенности в своих силах. "Надеюсь, что с новым тренером будет больше позитива в команде и уверенности. У нас очень высококвалифицированные футболисты, но нам не хватает уверенности", - отметил после матча Ларссон. Красно-белые провели серьезную трансферную кампанию, значительно обновив состав. Однако тренерскому штабу не удалось поставить игру, наладить взаимодействие между новыми футболистами. Новый главный тренер должен будет найти эту "химию" между игроками, заставить их чувствовать друг друга на поле. Пока "Спартак" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после 12 матчей. "Краснодар" идет третьим, набрав 26 очков. Такое же количество очков набрали еще три команды - московский "Локомотив", "Ростов" и петербургский "Зенит". Железнодорожники лидируют в турнирной таблице благодаря тому, что набрали больше очков в играх с тремя командами из четверки лидеров, "Ростов" идет вторым, а "Зенит" занимает четвертое место. Следующий тур первенства страны состоится после паузы на матчи национальных сборных. "Краснодар" 20 октября на выезде проведет матч против московского "Динамо", "Спартак" днем ранее на домашнем поле встретится с казанским "Рубином".