"Спартак" проиграл "Краснодару" в РПЛ в первом матче после ухода тренера Кононова

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:2 проиграли "Краснодару" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре в присутствии 32 238 зрителей.

В составе "Краснодара" голы забили Маркус Берг (3-я минута) и Сергей Петров (20), у "Спартака" отличился Джордан Ларссон (45). Полузащитник "Краснодара" Кайо Панталеан, вышедший на замену после первого тайма вместо Руслана Камболова, был удален с поля на 89-й минуте встречи за вторую желтую карточку. В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр Виталий Мешков за две желтые карточки удалил капитана гостей, защитника Георгия Джикию. Лучшим игроком матча был признан Петров.

Футболисты "Спартака" провели первый матч после отставки Олега Кононова с поста главного тренера. Командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Для "Спартака" это поражение стало пятым подряд в РПЛ, последний раз красно-белые не проиграли 25 августа, тогда "Спартак" в гостях победил самарские "Крылья Советов" (2:1). "Спартак" проиграл пять матчей подряд в одном розыгрыше первенства страны впервые с 2004 года, когда главным тренером команды был итальянец Невио Скалы, под его руководством серия из поражений достигла шести матчей. "Краснодар" впервые одержал победу над "Спартаком" на новом стадионе, который был открыт 9 октября 2016 года.

"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 12 встреч. Такое же количество очков набрали еще три команды. По дополнительным показателям первое место занимает "Локомотив", второе - "Ростов", четвертое - петербургский "Зенит". "Спартак" идет 12-м, имея в активе 14 очков.

Следующий тур первенства страны состоится после паузы на матчи национальных сборных. "Краснодар" 20 октября на выезде проведет матч против московского "Динамо", "Спартак" днем ранее на домашнем поле встретится с казанским "Рубином".