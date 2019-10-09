Турнир третьего сорта. Зачем УЕФА еще один еврокубок?

В конце сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил название третьего по силе еврокубкового турнира. Лига конференций будет проводиться с сезона-2021/22, а ее победитель получит возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. Идея реформировать формат еврокубковых турниров не нова. Еще прошлой весной появилась информация, что существует некий проект, согласно которому серьезным изменениям подвергнутся главные клубные соревнования под эгидой УЕФА — Лига чемпионов и Лига Европы. Примечательно и то, что этот проект принадлежит не УЕФА, а Ассоциации европейских клубов (ECA). Согласно документу, который, впрочем, еще не представлен в открытом доступе (зато его основные тезисы попали в СМИ), самым масштабным изменениям подвергнется главный турнир — Лига чемпионов. Предполагается, что изменения вступят в силу с сезона-2024/25. Сокращение количества групп до четырех по восемь команд в каждой, а также реформа системы квалификации в следующий розыгрыш турнира, согласно которой по шесть лучших команд из каждой группы автоматически проходят в групповой этап следующего сезона, — все это указывает на планы превратить Лигу чемпионов в элитный клуб с жесточайшим входным цензом, пройти который суждено лишь ограниченному количеству команд.

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Согласно проекту ЕСА, второй по значимости еврокубковый турнир в новой реальности будет полностью оправдывать свой статус. Цель участников Лиги Европы сведется к отбору в Лигу чемпионов следующего сезона, для этого будет необходимо пробиться в полуфинал. Несмотря на очевидную финансовую выгоду от увеличения количества встреч на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на фоне повышения общего уровня участников турнира, остается нерешенной одна проблема. Многие европейские клубы из стран с невысоким рейтингом УЕФА попросту лишатся шансов выступить в еврокубках, что слабо соотносится с тезисами о расширении географии футбола. Инклюзивность во главе угла Чтобы избежать подобной ситуации, УЕФА и запустит новый еврокубковый турнир. Изначально он имел рабочее название UEL-2, или же Лига Европы — 2, однако позднее появилось и другое название. Этот турнир официально будет считаться третьим уровнем клубного европейского футбола. Его первый розыгрыш будет проведен в сезоне-2021/22. Согласно проекту регламента турнира, разработанного УЕФА, в групповом этапе будут участвовать столько же команд, сколько и в Лиге чемпионов и Лиге Европы, — по 32. Жеребьевка раскидает их на восемь групп по четыре команды.

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Для прямого выхода в плей-офф участникам нового еврокубка нужно будет обязательно занять первое место в своей группе. Вторая позиция уже ничего не гарантирует. Клубы, занявшие в группах второе место, отправятся выяснять отношения с командами, ставшими третьими в группах Лиги Европы. Победитель этой мини-квалификации попадает в 1/8 финала третьего по силе клубного турнира УЕФА. Победитель турнира получит право выступить в следующем сезоне Лиги Европы. Отбор в новый турнир будет проходить как по результатам национальных чемпионатов, так и по итогам квалификационных матчей в другие еврокубки. УЕФА называет главной целью создания турнира увеличение инклюзивности своих соревнований, то есть расширение количества стран, чьи клубы вовлечены в состязания. Согласно проекту, новый еврокубок позволит участвовать в групповых этапах турниров УЕФА не менее чем 34 странам, в то время как сейчас их 26. "Новый клубный турнир делает клубные соревнования УЕФА более инклюзивными, чем когда-либо прежде, — сказал президент УЕФА Александер Чеферин. — Будет больше матчей для большего количества клубов, с большим количеством привлеченных национальных ассоциаций, представленных на групповых этапах. Основанию этого турнира предшествовал непрерывный диалог с клубами при посредничестве ЕСА". В чем выгода? Нельзя сказать, что новый турнир придется по нраву всем без исключения. Основная претензия, которая может возникнуть у клубов (в том числе российских), в том, что многим из них УЕФА фактически может закрыть дорогу в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Да, сильнейшие команды Старого Света от этого только выиграют, ведь наибольшее количество денег им приносят матчи с себе подобными, а не с командами из подвала рейтинга УЕФА. Однако для не очень больших команд это может стать проблемой. При планировании нового турнира УЕФА отметил, что еврокубковые квоты для каждой национальной ассоциации не будут пересматриваться и все страны получат доступ ко всем трем турнирам. В таком формате выходит, что часть команд, которые при существующем регламенте могли претендовать, к примеру, на попадание в Лигу Европы, в итоге окажутся в третьем по силе еврокубке.

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