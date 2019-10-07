Бакаев: проблемы клуба не отвлекают футболистов "Спартака" в сборной России

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Зелимхан Бакаев отметил, что неудачные результаты красно-белых в чемпионате России не отвлекают его от подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в составе сборной России. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России 10 октября сыграет с командой Шотландии на стадионе "Лужники", а 13 октября на выезде встретится с киприотами. "Спартак" потерпел пять поражений подряд в чемпионате России и опустился на 12-е место в таблице премьер-лиги.

"Психологически чувствую себя нормально, я сейчас в сборной, а не в клубе. Информация и слухи о новом тренере "Спартака" никак не отвлекают. Да, есть проблемы, но если о них думать, то в сборной все будет не очень хорошо", - отметил Бакаев.

Сборная России впервые с матча 1/8 финала домашнего чемпионата мира с испанцами (1:1, 4:3 по пенальти) сыграет на стадионе "Лужники". "Я в "Лужниках" ни разу еще не играл, если выпустят, будет большая честь играть на таком стадионе", - сказал Бакаев.

После шести матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 15 очков, лидирует команда Бельгии (18 очков). В активе команд Казахстана и Кипра по семь очков, Шотландии - шесть, сборная Сан-Марино очков в активе не имеет. Путевки на чемпионат Европы получат две лучшие команды группы.