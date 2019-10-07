Новичок сборной России Чистяков отметил, что нервничал на первой тренировке

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Новичок сборной России Дмитрий Чистяков признался, что испытывал нервозность и мандраж на первой тренировке в составе национальной команды. Об этом Чистяков рассказал журналистам в понедельник по окончании тренировки.

Сборная России 10 октября сыграет с командой Шотландии на стадионе "Лужники", а 13 октября на выезде встретится с киприотами. 25-летний защитник "Ростова" Чистяков вызван в расположение национальной команды впервые.

"Здесь хороший коллектив, ребята все подходят и подбадривают, приятно вливаться. Для меня вызов в сборную большой сюрприз, в прошлом сезоне я был в ФНЛ [Футбольной национальной лиге], на этот сезон ставил задачу закрепиться в составе клуба, у меня получилось, и вот сейчас попал в сборную. Особо ни с кем не получилось еще пообщаться, лично почти ни с кем не знаком, но в лицо всех знаю, за футболом слежу. Была небольшая нервозность, мандраж перед тренировкой, приятно, что сейчас нахожусь в одной команде с теми, на кого по телевизору смотрел", - отметил Чистяков.

После шести матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 15 очков, лидирует команда Бельгии (18 очков). В активе команд Казахстана и Кипра по семь очков, Шотландии - шесть, сборная Сан-Марино очков в активе не имеет. Путевки на чемпионат Европы получат две лучшие команды группы.