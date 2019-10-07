Пальцева считает, что вышла в 1/4 финала ЧМ по боксу благодаря собранности

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Пальцева считает, что собранность помогла ей выйти в 1/4 финала чемпионата мира по боксу. Комментарий Пальцевой ТАСС предоставил оргкомитет турнира.

В поединке второго круга в весе до 48 кг 22-летняя Пальцева, которая пропускала первый круг, победила американку Брианну Локиао раздельным решением судей. В четвертьфинале она встретится с Рабаб Шеддар из Марокко 10 октября.

"Я четыре дня ждала боя, - сказала Пальцева. - Боялась перегореть, но хорошо, что этого не случилось. Я не считаю себя фаворитом, я продолжаю готовиться и тренироваться. Надеюсь, что в следующем поединке я буду еще лучше".

Пальцева является чемпионкой Европы 2018 года. Чемпионат мира завершится 13 октября.