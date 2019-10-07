"Сибирь" обыграла московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 7 октября. Новосибирская "Сибирь" со счетом 1:0 обыграла московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственную шайбу забросил Алексей Яковлев (3-я минута), которая стала для него первой в сезоне. 23-летний голкипер "Сибири" Алексей Красиков сыграл шестой матч в сезоне и впервые сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Всего на счету вратаря теперь 100 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, из которых девять - "на ноль".

Хоккеист "Динамо" Даниил Тарасов сыграл 200-й матч в КХЛ, его партнер по команде Вадим Шипачев провел 650-ю игру. Игроки "Сибири" вышли на матч в свитерах с нашивкой в память о Самвеле Мнацяне, который в воскресенье умер на 30-м году жизни от онкологического заболевания.

"Сибирь" продлила победную серию до трех матчей, "Динамо" потерпело четвертое поражение в пяти последних матчах. В турнирной таблице Восточной конференции "Сибирь" занимает третье место, набрав 19 очков. В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" идет на пятом месте, имея в активе 17 очков.

В следующем матче "Сибирь" дома примет "Барыс" из Нур-Султана 11 октября. "Динамо" на выезде сыграет против челябинского "Трактора", игра пройдет 9 октября.

В другом матче дня владивостокский "Адмирал" на своей площадке обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (2:0).