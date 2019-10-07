ХК "Сибирь" опроверг информацию, что Яшкин пропустил матч из-за договоренностей с "Динамо"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Новосибирский клуб "Сибирь" опроверг информацию о том, что нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин пропускал матч Континентальной лиги (КХЛ) из-за договоренности между командами. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Сибири".

Ранее портал Sport24 сообщил, что 26-летний Яшкин пропустит игру "Динамо" против "Сибири" из-за того, что при продаже прав на хоккеиста "Сибирь" включила пункт, по которому спортсмен не может играть против новосибирской команды. Матч прошел ранее в понедельник в Новосибирске и завершился победой "Сибири" (1:0).

"Появившаяся в СМИ информация о том, что хоккеист "Динамо" Яшкин пропускал матч с "Сибирью" по условиям продажи прав нашим клубом в "Динамо" - не соответствует действительности. Наш клуб не имеет отношения к данному решению тренерского штаба ХК "Динамо", - говорится в сообщении.

В 2010 году на драфте юниоров Континентальной хоккейной лиги Яшкин был выбран в первом раунде под первым номером "Сибирью". В 2011 году на драфте НХЛ его во втором раунде под 41-м номером выбрал "Сент-Луис", с которым в 2013 году хоккеист подписал контракт. В начале сезона-2018/19 "Сент-Луис" выставил игрока на драфт отказов, с которого его забрал "Вашингтон".

"Динамо" получило права на хоккеиста в августе 2019 года в обмен на денежную компенсацию, 22 августа хоккеист подписал контракт с московским клубом на один год, прошлый сезон Яшкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в клубе "Вашингтон".

В нынешнем сезоне нападающий провел 14 матчей в КХЛ, в которых набрал 6 очков (2 шайбы + 4 передачи).