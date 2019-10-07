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КХЛ

"Спартак" впервые за два года обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Победу красно-белым принес точный бросок Мартиньша Карсумса на первой минуте овертайма
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Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Генеральный директор ХК СКА Андрей Точицкий, председатель правления Молодежной хоккейной лиги Александр Медведев и вице-президент ХК СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Тренер "Спартака" Харийс Витолиньш и главный тренер клуба Олег Знарок
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл петербургский СКА со счетом 3:2 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Вишневский (8-я минута), Робин Ганзл (19), победный гол на первой минуте овертайма забил Мартиньш Карсумс, у проигравших отличились Антон Бурдасов (37) и Владимир Ткачев (41). Для Бурдасова эта шайба стала первой после возвращения в петербургский клуб, он подписал контракт со СКА 5 октября. Прошлый сезон он провел в уфимском "Салавате Юлаеве", сыграв 50 матчей и набрав 31 очко (19 шайб + 12 голевых передач). Перед началом сезона в Национальной хоккейной лиге Бурдасов находился на просмотровом контракте в "Эдмонтоне", однако клуб не стал заключать с ним полноценное соглашение.

СКА проиграл третий матч в КХЛ подряд, в последний раз петербургская команда побеждала 30 сентября в гостевой игре с рижским "Динамо" (3:0). "Спартак" в последних пяти матчах одержал четыре победы, уступив ЦСКА 1 октября на своей площадке (3:9).

"Спартак" не мог выиграть у СКА в регулярных чемпионатах почти два года - в предыдущий раз красно-белые обыгрывали СКА 2 ноября 2017 года, когда победили в Петербурге со счетом 3:1. После этого "Спартак" проиграл СКА пять матчей подряд в регулярных чемпионатах с общим счетом 4:17. Команды провели 45-й очный матч в КХЛ (регулярный чемпионат - 32, плей-офф - 13), "Спартак" выиграл 15-й матч, на счету СКА 30 побед.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" поднялся на шестое место, набрав в 16 матчах 17 очков. СКА идет на втором месте, имея в активе 20 очков после 16 игр. В следующем матче красно-белые в гостях сыграют с череповецкой "Северсталью" 9 октября, СКА днем позднее примет екатеринбургский "Автомобилист".

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Трактор" (Челябинск) - 3:0;
  • "Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск) - 0:3;
  • "Динамо" (Рига) - "Витязь" (Подольск) - 1:2.
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Витязь1481310138-2125
2СКА1681011538-3220
3ЦСКА1491101251-2023
4Торпедо1653100743-4218
5Динамо Мск1561021533-3617
6Спартак1641203641-4517
7Динамо Мн1442021542-4115
8Йокерит1251001534-3513
9Сочи1441012631-3913
10Северсталь1530301836-4513
11Локомотив1350000831-3810
12Динамо Р14120001118-556
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс13110000247-2322
2Авангард1471012343-3319
3Автомобилист1563101441-3221
4Сибирь1480021331-2819
5Барыс1390000429-2118
6Салават Юлаев1480010534-3117
7Адмирал1461100626-2816
8Трактор1752001927-3915
9Нефтехимик1640111934-4212
10Амур1440003724-2911
11Металлург Мг1540030830-3811
12Куньлунь1430201830-3911
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