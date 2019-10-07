"Спартак" впервые за два года обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл петербургский СКА со счетом 3:2 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Вишневский (8-я минута), Робин Ганзл (19), победный гол на первой минуте овертайма забил Мартиньш Карсумс, у проигравших отличились Антон Бурдасов (37) и Владимир Ткачев (41). Для Бурдасова эта шайба стала первой после возвращения в петербургский клуб, он подписал контракт со СКА 5 октября. Прошлый сезон он провел в уфимском "Салавате Юлаеве", сыграв 50 матчей и набрав 31 очко (19 шайб + 12 голевых передач). Перед началом сезона в Национальной хоккейной лиге Бурдасов находился на просмотровом контракте в "Эдмонтоне", однако клуб не стал заключать с ним полноценное соглашение.

СКА проиграл третий матч в КХЛ подряд, в последний раз петербургская команда побеждала 30 сентября в гостевой игре с рижским "Динамо" (3:0). "Спартак" в последних пяти матчах одержал четыре победы, уступив ЦСКА 1 октября на своей площадке (3:9).

"Спартак" не мог выиграть у СКА в регулярных чемпионатах почти два года - в предыдущий раз красно-белые обыгрывали СКА 2 ноября 2017 года, когда победили в Петербурге со счетом 3:1. После этого "Спартак" проиграл СКА пять матчей подряд в регулярных чемпионатах с общим счетом 4:17. Команды провели 45-й очный матч в КХЛ (регулярный чемпионат - 32, плей-офф - 13), "Спартак" выиграл 15-й матч, на счету СКА 30 побед.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" поднялся на шестое место, набрав в 16 матчах 17 очков. СКА идет на втором месте, имея в активе 20 очков после 16 игр. В следующем матче красно-белые в гостях сыграют с череповецкой "Северсталью" 9 октября, СКА днем позднее примет екатеринбургский "Автомобилист".

Результаты других матчей игрового дня: