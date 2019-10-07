"Спартак" впервые за два года обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл петербургский СКА со счетом 3:2 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Вишневский (8-я минута), Робин Ганзл (19), победный гол на первой минуте овертайма забил Мартиньш Карсумс, у проигравших отличились Антон Бурдасов (37) и Владимир Ткачев (41). Для Бурдасова эта шайба стала первой после возвращения в петербургский клуб, он подписал контракт со СКА 5 октября. Прошлый сезон он провел в уфимском "Салавате Юлаеве", сыграв 50 матчей и набрав 31 очко (19 шайб + 12 голевых передач). Перед началом сезона в Национальной хоккейной лиге Бурдасов находился на просмотровом контракте в "Эдмонтоне", однако клуб не стал заключать с ним полноценное соглашение.
СКА проиграл третий матч в КХЛ подряд, в последний раз петербургская команда побеждала 30 сентября в гостевой игре с рижским "Динамо" (3:0). "Спартак" в последних пяти матчах одержал четыре победы, уступив ЦСКА 1 октября на своей площадке (3:9).
"Спартак" не мог выиграть у СКА в регулярных чемпионатах почти два года - в предыдущий раз красно-белые обыгрывали СКА 2 ноября 2017 года, когда победили в Петербурге со счетом 3:1. После этого "Спартак" проиграл СКА пять матчей подряд в регулярных чемпионатах с общим счетом 4:17. Команды провели 45-й очный матч в КХЛ (регулярный чемпионат - 32, плей-офф - 13), "Спартак" выиграл 15-й матч, на счету СКА 30 побед.
В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" поднялся на шестое место, набрав в 16 матчах 17 очков. СКА идет на втором месте, имея в активе 20 очков после 16 игр. В следующем матче красно-белые в гостях сыграют с череповецкой "Северсталью" 9 октября, СКА днем позднее примет екатеринбургский "Автомобилист".
Результаты других матчей игрового дня:
- "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Трактор" (Челябинск) - 3:0;
- "Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск) - 0:3;
- "Динамо" (Рига) - "Витязь" (Подольск) - 1:2.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Витязь
|14
|8
|1
|3
|1
|0
|1
|38-21
|25
|2
|СКА
|16
|8
|1
|0
|1
|1
|5
|38-32
|20
|3
|ЦСКА
|14
|9
|1
|1
|0
|1
|2
|51-20
|23
|4
|Торпедо
|16
|5
|3
|1
|0
|0
|7
|43-42
|18
|5
|Динамо Мск
|15
|6
|1
|0
|2
|1
|5
|33-36
|17
|6
|Спартак
|16
|4
|1
|2
|0
|3
|6
|41-45
|17
|7
|Динамо Мн
|14
|4
|2
|0
|2
|1
|5
|42-41
|15
|8
|Йокерит
|12
|5
|1
|0
|0
|1
|5
|34-35
|13
|9
|Сочи
|14
|4
|1
|0
|1
|2
|6
|31-39
|13
|10
|Северсталь
|15
|3
|0
|3
|0
|1
|8
|36-45
|13
|11
|Локомотив
|13
|5
|0
|0
|0
|0
|8
|31-38
|10
|12
|Динамо Р
|14
|1
|2
|0
|0
|0
|11
|18-55
|6
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|13
|11
|0
|0
|0
|0
|2
|47-23
|22
|2
|Авангард
|14
|7
|1
|0
|1
|2
|3
|43-33
|19
|3
|Автомобилист
|15
|6
|3
|1
|0
|1
|4
|41-32
|21
|4
|Сибирь
|14
|8
|0
|0
|2
|1
|3
|31-28
|19
|5
|Барыс
|13
|9
|0
|0
|0
|0
|4
|29-21
|18
|6
|Салават Юлаев
|14
|8
|0
|0
|1
|0
|5
|34-31
|17
|7
|Адмирал
|14
|6
|1
|1
|0
|0
|6
|26-28
|16
|8
|Трактор
|17
|5
|2
|0
|0
|1
|9
|27-39
|15
|9
|Нефтехимик
|16
|4
|0
|1
|1
|1
|9
|34-42
|12
|10
|Амур
|14
|4
|0
|0
|0
|3
|7
|24-29
|11
|11
|Металлург Мг
|15
|4
|0
|0
|3
|0
|8
|30-38
|11
|12
|Куньлунь
|14
|3
|0
|2
|0
|1
|8
|30-39
|11