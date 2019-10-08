Кузнецов заявил, что пропущенные матчи в НХЛ помогли ему осознать любовь к хоккею

В августе Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. 14 сентября НХЛ дисквалифицировала 27-летнего Кузнецова на три матча, по правилам лиги кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность. Свой первый матч в новом сезоне Кузнецов проведет в среду против "Далласа".

"Я жду [возвращение на площадку] с нетерпением, лето для меня получилось непростым. Трудно смотреть матчи с трибуны или по телевизору. Когда часто играешь не осознаешь, как это круто - проходить процесс разминки перед матчем и играть в хоккей. После нескольких пропущенных игр становится понятно, насколько легче и лучше играть в хоккей, а не только тренироваться", - сказал Кузнецов.

"Я пропустил всего лишь три матча, но я был несколько месяцев без хоккея, поэтому последние часы тянулись очень медленно. Мне казалось, что все прошедшие матчи были очень долгими, но мне надо пройти через это", - добавил игрок.

Кузнецов выступает в составе "Вашингтона" с 2014 года, за это время он провел 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 70 игр и 57 (24+33) очков. В 2018 году в составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли. На чемпионате мира в Словакии Кузнецов в составе сборной России стал бронзовым призером турнира, однако был лишен медали после дисквалификации, россиянин является двукратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств.