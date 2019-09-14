Шанс на реабилитацию. Кузнецов дисквалифицирован на три матча НХЛ за употребление кокаина

ТАСС, 14 сентября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) в субботу объявила о дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова на три матча за употребление кокаина. Решение было принято после встречи Кузнецова с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном.
В августе Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина.
Подобная формулировка означает, что Кузнецов не сможет сыграть на турнирах под эгидой IIHF до 12 июня 2023 года. Таким образом, хоккеист пропустит Олимпиаду 2022 года в Китае. Теоретически Кузнецов мог оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, однако он и сам понимал бесперспективность этой затеи и не стал настаивать на вскрытии пробы "Б".
"Я всегда представлял свою страну с сердцем и гордостью, мне очень тяжело смириться с тем, что в ближайшие четыре года у меня не будет возможности надеть этот свитер, я расстроил многих важных для меня людей, в том числе семью, партнеров и друзей", - говорится в заявлении Кузнецова на русскоязычной версии официального сайта НХЛ.
Однако североамериканские профессиональные лиги отличаются тем, что в них действуют собственные антидопинговые правила, отличные от общемировых. Это касается таких видов, как хоккей, баскетбол, американский футбол и бейсбол, повлиять на них не в силах даже Всемирное антидопинговое агентство (WADA). По правилам НХЛ, кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность.
Кузнецов принял решение НХЛ
Спустя три дня после завершения чемпионата мира в интернете появилось видео, на котором Кузнецов, находясь в номере отеля, разговаривает по телефону, а на расположенном рядом с ним столе рассыпан белый порошок. Хоккеист в своем заявлении, которое опубликовало издание "Спорт-Экспресс", отметил, что видео снято в 2018 году в Лас-Вегасе после победы "Вашингтона" в Кубке Стэнли. Российский хоккеист подчеркнул, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медицинскую экспертизу, чтобы снять подозрения. "Вашингтон" начал сбор фактов инцидента, а позднее принял объяснения игрока и извинения за то, что он оказался в неблагоприятной ситуации.
Контракт Кузнецова с "Вашингтоном" действует до 2025 года. Он добровольно обратился за помощью в рамках программы, которая предусмотрена в коллективном договоре НХЛ и Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), согласился на регулярное тестирование.
"Я принял решение согласиться с данным наказанием. С первого дня, как я вышел на лед в столице, "Вашингтон" и его болельщики относились ко мне и моей семье исключительно благожелательно. Я подвел вас и чувствую себя просто ужасно, я понимаю, что единственным способом вернуть ваше доверие является полный контроль своих действий и ситуации с данной минуты", - отметил Кузнецов.
НХЛ дала шанс Кузнецову
Новый сезон чемпионата НХЛ стартует в ночь на 3 октября. "Вашингтон" откроет сезон матчем против обладателя Кубка Стэнли "Сент-Луиса". Также Кузнецову придется пропустить еще две игры - против "Нью-Йорк Айлендерс" и "Каролины". Выйти на лед российский нападающий сможет 8 октября в домашней встрече с "Далласом".
Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что НХЛ дала Кузнецову большой шанс и хоккеист справится с ситуацией благодаря характеру. "У всех в жизни бывают сложные моменты, случаются ошибки, у него есть все, чтобы справиться с этой ситуацией, - семья, друзья, команда. Это большой шанс для Евгения, это возможность проявить себя и показать свой характер не только на льду, но и за его пределами. Это вызов для Кузнецова", - сказал Каменский в беседе с ТАСС.
"Я сам работаю в НХЛ, занимаюсь международными проектами, и понятно - правила в НХЛ другие по сравнению с Международной федерацией хоккея или же Международным олимпийским комитетом. Но все наказания, которые могут быть применены, делаются только в соответствии с правилами - никто ничего не придумывает. Что касается Кузнецова, у меня на этот счет своя точка зрения, и я считаю - хорошо, что так, поскольку в данном случае спасают человека, дают ему возможность соскочить с этой заразы, которая, я думаю, очень непросто отпускает людей", - считает бывший директор по информации клубов "Виннипег" и "Финикс", экс-менеджер сборной России Игорь Куперман.
Кузнецов выступает в составе "Вашингтона" с 2014 года, за это время он провел 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 70 игр и 57 (24+33) очков. В 2018 году в составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли.
Известные случаи обнаружения кокаина у звезд НХЛ
Кокаиновая проблема является довольно распространенной в НХЛ на протяжении уже нескольких десятков лет. В 1986 году на употреблении кокаина попался первый европейский хоккеист, отыгравший 1000 матчей в НХЛ, член Зала славы швед Бёрье Сальминг. Один из членов символической сборной столетия по версии IIHF (наряду с Владиславом Третьяком, Вячеславом Фетисовым, Валерием Харламовым, Сергеем Макаровым и Уэйном Гретцки) был дисквалифицирован НХЛ на сезон-1986/87 в 35-летнем возрасте за то, что признался в употреблении кокаина. Позднее лига смягчила наказание шведа, дисквалифицировав его на восемь матчей.
Один из ярчайших игроков конца 1990-х годов олимпийский чемпион Тео Флери и вовсе провалил больше десяти тестов на наркотики. Он употреблял кокаин и другие запрещенные вещества, выходил на лед в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, но оставался звездой НХЛ. Лига его раз за разом прощала.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Кевин Стивенс, игравший вместе с Марио Лемье, был одним из сильнейших силовых форвардов НХЛ своего времени. По словам хоккеиста, в одном из клубов ему подбросили белый порошок. С тех пор игрок, не знавший, что такое наркотики, подсел на кокаин и употреблял его на протяжении восьми лет. Статистика Стивенса значительно упала, а в 2000 году он был дисквалифицирован НХЛ.
Пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Эдмонтона" вратарь Грант Фюр также имел зависимость от кокаина на протяжении семи лет. В 1989 году он провел три недели в клинике, после чего НХЛ дисквалифицировала его на сезон-1990/1991. Однако затем разрешила ему выступления, и Фюр вышел на лед, пропустив 55 матчей регулярного чемпионата.
Зависимостью от кокаина также страдали двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Бостона" Дерек Сандерсон, Боб Проберт, Дерек Бугар, Джон Кордик, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Лос-Анджелеса" Джаретт Столл и многие другие.