Шанс на реабилитацию. Кузнецов дисквалифицирован на три матча НХЛ за употребление кокаина

В допинг-пробе, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина

ТАСС, 14 сентября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) в субботу объявила о дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова на три матча за употребление кокаина. Решение было принято после встречи Кузнецова с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном. В августе Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина.

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Подобная формулировка означает, что Кузнецов не сможет сыграть на турнирах под эгидой IIHF до 12 июня 2023 года. Таким образом, хоккеист пропустит Олимпиаду 2022 года в Китае. Теоретически Кузнецов мог оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, однако он и сам понимал бесперспективность этой затеи и не стал настаивать на вскрытии пробы "Б". "Я всегда представлял свою страну с сердцем и гордостью, мне очень тяжело смириться с тем, что в ближайшие четыре года у меня не будет возможности надеть этот свитер, я расстроил многих важных для меня людей, в том числе семью, партнеров и друзей", - говорится в заявлении Кузнецова на русскоязычной версии официального сайта НХЛ. Однако североамериканские профессиональные лиги отличаются тем, что в них действуют собственные антидопинговые правила, отличные от общемировых. Это касается таких видов, как хоккей, баскетбол, американский футбол и бейсбол, повлиять на них не в силах даже Всемирное антидопинговое агентство (WADA). По правилам НХЛ, кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность. Кузнецов принял решение НХЛ

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Спустя три дня после завершения чемпионата мира в интернете появилось видео, на котором Кузнецов, находясь в номере отеля, разговаривает по телефону, а на расположенном рядом с ним столе рассыпан белый порошок. Хоккеист в своем заявлении, которое опубликовало издание "Спорт-Экспресс", отметил, что видео снято в 2018 году в Лас-Вегасе после победы "Вашингтона" в Кубке Стэнли. Российский хоккеист подчеркнул, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медицинскую экспертизу, чтобы снять подозрения. "Вашингтон" начал сбор фактов инцидента, а позднее принял объяснения игрока и извинения за то, что он оказался в неблагоприятной ситуации. Контракт Кузнецова с "Вашингтоном" действует до 2025 года. Он добровольно обратился за помощью в рамках программы, которая предусмотрена в коллективном договоре НХЛ и Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), согласился на регулярное тестирование. "Я принял решение согласиться с данным наказанием. С первого дня, как я вышел на лед в столице, "Вашингтон" и его болельщики относились ко мне и моей семье исключительно благожелательно. Я подвел вас и чувствую себя просто ужасно, я понимаю, что единственным способом вернуть ваше доверие является полный контроль своих действий и ситуации с данной минуты", - отметил Кузнецов. НХЛ дала шанс Кузнецову Новый сезон чемпионата НХЛ стартует в ночь на 3 октября. "Вашингтон" откроет сезон матчем против обладателя Кубка Стэнли "Сент-Луиса". Также Кузнецову придется пропустить еще две игры - против "Нью-Йорк Айлендерс" и "Каролины". Выйти на лед российский нападающий сможет 8 октября в домашней встрече с "Далласом".