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Футбол в России

Новиков назначен и. о. главного тренера футбольного клуба "Динамо"

Ранее пост наставника команды покинул Дмитрий Хохлов
Футболисты "Динамо" Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Футболисты "Динамо"
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 8 октября. Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

"На данный момент возглавляемый им дубль бело-голубых, к работе с которым он приступил в мае текущего года, лидирует в молодежном первенстве. Кирилл Александрович является воспитанником клубной академии и сыном Александра Васильевича Новикова - рекордсмена клуба по числу проведенных матчей. С восьмого октября Кирилл Новиков будет совмещать обе тренерские должности", - говорится в сообщении.

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