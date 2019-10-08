Новиков назначен и. о. главного тренера футбольного клуба "Динамо"

ТАСС, 8 октября. Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

"На данный момент возглавляемый им дубль бело-голубых, к работе с которым он приступил в мае текущего года, лидирует в молодежном первенстве. Кирилл Александрович является воспитанником клубной академии и сыном Александра Васильевича Новикова - рекордсмена клуба по числу проведенных матчей. С восьмого октября Кирилл Новиков будет совмещать обе тренерские должности", - говорится в сообщении.