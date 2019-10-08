Родионенко: российских гимнасток не может устраивать вечное второе место

ШТУТГАРТ /Германия/, 8 октября. /ТАСС/. Женская сборная России по спортивной гимнастике не может постоянно довольствоваться вторым местом на крупных турнирах. Об этом журналистам во вторник заявила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Во вторник в Штутгарте состоялся финал в женском командном многоборье в рамках чемпионата мира. Сборная России в составе Ангелины Мельниковой, Анастасии Агафоновой, Дарьи Спиридоновой, Лилии Ахаимовой и Александры Щеколдиной завоевала серебряные медали. Первое место в пятый раз подряд на мировых первенствах заняла сборная США, третьими стали итальянки.

"Я говорила, что команда США сейчас вне конкуренции, а со второго по шестое места все имеют равные возможности, было сложно бороться, потому что этот чемпионат мира - отборочный перед Олимпийскими играми, - сказала Родионенко. - И хоть мы и имели лицензию, мы знали, как будут готовы другие команды. Но конечно, нас не может устраивать постоянное второе место".

"Мы смогли выиграть брусья у американок, вплотную приблизились к ним на [опорном] прыжке, но при этом абсолютно проиграли бревно, - добавила специалист. - Нам сейчас нужно думать об Олимпиаде, что мы можем предпринять за это время, чтобы с ними соревноваться хотя бы на равных".

Мировое первенство в Штутгарте завершится 13 октября.