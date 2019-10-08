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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Колобков: Минспорт предоставил объяснения WADA по поводу данных московской лаборатории

Министр отметил, что в WADA просило предоставить уточнения по 31 вопросу
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министерство спорта России направило в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA) письмо с объяснениями по поводу изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится в заявлении министра спорта России Павла Колобкова, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

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23 сентября WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопинговго агентства (РУСАДА) из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, дав российской стороне три недели, чтобы подготовить объяснение данной ситуации.

"8 октября в адрес Всемирного антидопингового агентства было отправлено письмо в ответ на уточняющие вопросы, поступившие в Минспорт России и РУСАДА по поводу базы данных московской антидопинговой лаборатории, - отметил Колобков. - Письмо подготовили независимые российские эксперты в области информационных технологий. В своем письме WADA просило предоставить уточнения по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию. На каждый вопрос эксперты дали объяснения".

"Мы уверены в том, что выполнили все требования. Мы и дальше готовы оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать все для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов", - добавил министр спорта.

20 сентября 2018 года исполком WADA признал РУСАДА соответствующим кодексу, российская организация была лишена статуса соответствия в 2015 году. Одним из условий восстановления РУСАДА в правах было предоставление российской стороной доступа к базе данных московской лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов за 2012-2015 годы, в апреле организация также изъяла 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спортаКолобков, Павел Анатольевич
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