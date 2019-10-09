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НХЛ

Ковальчук отметился первым голом в сезоне в матче "Лос-Анджелеса" против "Калгари"

Россиянин забросил шайбу на 24-й минуте, сделав счет 3:0 в пользу своего клуба
Илья Ковалчук AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Илья Ковалчук
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 9 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу в текущем регулярном чемпионате. Форвард отличился на 24-й минуте встречи против "Калгари".

Ковальчук сделал счет 3:0 в пользу своей команды. После заброшенной шайбы россиянина арбитры отправились смотреть видеоповтор. Тренерский штаб "Калгари" обратил внимание на игру высоко поднятой клюшкой со стороны Ковальчука. Однако гол засчитали, не увидев нарушения в действиях форварда.

Летом 2018 года Ковальчук подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом". До этого он пять сезонов провел в СКА из Санкт-Петербурга. В НХЛ российский форвард выступал также за "Атланту" и "Нью-Джерси" в период с 2001 по 2013 год. До матча против "Калгари" на счету Ковальчука было 881 встреча и 851 (433 гола + 418 передач) очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

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