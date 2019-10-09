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ММА

Федор Емельяненко будет готовиться к бою с Джексоном в Москве и Старом Осколе

Поединок пройдет 29 декабря в Японии

ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко будет готовиться к поединку с американцем Куинтоном Джексоном в Москве и Старом Осколе. Об этом Емельяненко заявил на пресс-конференции.

Ранее было официально объявлено о том, что бой Емельяненко - Джексон пройдет 29 декабря в Японии.

"Готовиться буду в Москве и Старом Осколе. Приедут голландские тренеры, спарринг-партнеры. Основная подготовка пройдет в Старом Осколе", - сказал Емельяненко.

В январе Емельяненко проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Позднее было объявлено, что россиянин подписал новый контракт с организацией. Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Джексон является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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