Регбист Артемьев: игроки сборной России хотят выступать на Кубке мира регулярно

В среду сборная России потерпела крупнейшее поражение за время выступления на Кубках мира, уступив шотландцам со счетом 0:61. Сборная России заняла последнее, пятое место в группе А, не набрав очков, за четыре игры россияне смогли занести одну попытку.

"У нас, к сожалению, нет пока такого опыта - играть из недели в неделю против соперника такого класса, да мы начали очень неплохо, большую часть времени играли в защите, но оборонялись очень качественно. Сборная Шотландии выбрала очень хорошую тактику, большинство очков шотландцы набрали благодаря хорошей игре ногой, они напрягали наш коридор и проводили качественные контратаки. Видно было, что по ходу игры энергия у наших ребят заканчивалась, несмотря на то, что все бились и отдавались полностью. Пока непросто соперничать, но мы хотим играть на Кубке мира регулярно, поэтому нужно возвращаться домой и проводить огромный объем работы, именно этим и займемся в ближайшее время", - сказал Артемьев.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году. Действующим победителем является сборная Новой Зеландии. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.