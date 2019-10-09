Российские регбисты потерпели крупнейшее поражение за время выступления на Кубках мира

В составе шотландской команды 26 очков набрал Адам Хастингс (две попытки и восемь реализаций), 15 очков набрал Джордж Хорн (три попытки), по пять - Джордж Тёрнер, Джон Барклай, Стюарт Макиналли и Томми Сеймур (по одной попытке). Российская сборная потерпела четвертое поражение подряд и завершила борьбу на турнире. В первом матче россияне уступили японцам (10:30), во втором - команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35). Сборная России заняла последнее, пятое место в группе А, не набрав очков. За четыре игры россияне смогли занести одну попытку, автором которой в матче японцами стал Кирилл Голосницкий. Во встрече с командой Самоа россияне впервые в истории Кубков мира завершили первый тайм, ведя в счете.

ТАСС, 9 октября. Сборная России по регби уступила команде Шотландии со счетом 0:61 в матче группового этапа Кубка мира, который проходит в Японии. Встреча состоялась в Сидзуоке.

Сборная Шотландии получила пять очков за матч с россиянами (четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки) и занимает третью строчку в турнирной таблице группы, набрав 10 очков после трех матчей. Возглавляет группу А сборная Японии (14 очков, 3 матча), на втором месте идет сборная Ирландии (11 очков, 3 матча), на четвертом - сборная Самоа (5 очков, 3 матча).

В четвертьфинал Кубка мира выйдут две лучшие команды группы, всего на турнире стартовали 20 команд, которые разделены на четыре группы. Из группы В в плей-офф уже вышла сборная ЮАР, из группы С - команды Англии и Франции.

Российские регбисты в матче с шотландцами потерпели крупнейшее поражение за время выступления на Кубках мира. Команда России во второй раз принимает участие в Кубке мира, в 2011 году россияне также не сумели выйти из группы и не одержали ни одной победы. На дебютном Кубке мира сборная России проиграла американцам (6:13), итальянцам (17:53), ирландцам (12:62) и австралийцам (22:68), на том турнире в матче с итальянцами россияне занесли три попытки, с ирландцами - две и с австралийцами - три. Самое крупное поражение в своей истории сборная России потерпела 6 ноября 2010 года в матче с японцами - 3:75.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году. Действующим победителем является сборная Новой Зеландии. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.